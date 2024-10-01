أسعار ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2025 بعد طرحها في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 الجديدة.



وبحسب المعلن فإن السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 الجديدة تقدم بفترة ضمان ممتدة تصل إلى خمس سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب.



وتقدم السيارة شيفروليه كابتيفا 2025 بفئتين من التجهيزات، وتأتي بتصميم واسع وعملي يلبي احتياجات العائلات، حيث توفر راحة فائقة ومساحات داخلية واسعة للأمتعة، مع مقاعد مريحة مصممة خصيصًا للرحلات الطويلة.

وتقدم السيارة بخيارين من المقاعد، الفئة الأولى ذات 5 مقاعد والفئة الثانية بـ 7 مقاعد، لتلبية احتياجات العائلات الكبيرة.

شيفروليه كابتيفا موديل 2025 مزودة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان والسلامة، بما في ذلك وسائد هوائية، نظام التحكم في الجر، مثبت السرعة، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، فرامل مانعة للانغلاق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة الى كاميرا 360 مما يضمن تجربة قيادة آمنة على جميع الطرق.

تحتوي السيارة على العديد من الكماليات والتجهيزات المتطورة مثل شاشة عرض تدعم الهواتف الذكية، مكيف هواء أوتوماتيكي، مكبرات صوت، ونظام بلوتوث وعجلة قيادة متعددة الوظائف، لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن التكنولوجيا والراحة.

وتتميز كابتيفا 2025 بشبكة أمامية بارزة ومصابيح LED، مما يمنح السيارة مظهرًا متطورًا وجذابًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث ناقل الحركة والمحرك لتحسين الأداء، وتحسين السوفت وير الخاص بالسيارة لتوفير تجربة قيادة أكثر سلاسة وأمانًا.



أسعار شيفروليه كابتيفا 2025

تتوفر شيفروليه كابتيفا 2025 بفئتين:

الفئة الأولى، كابتيفا ذات الـ 5 مقاعد، بسعر 1,500,000 جنيه.

الفئة الثانية، كابتيفا ذات الـ 7 مقاعد، بسعر 1,550,000 جنيه.