شكرا لقرائتكم خبر عن حادث يؤجل محاكمة الرئيس السابق لفولكس فاجن في قضية العوادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر تأجيل مواصلة محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، مارتن فينتركورن في قضية التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل والمعروفة إعلاميا باسم "فضيحة الديزل".

وأبلغت الدائرة الجنائية التابعة لها، أن فينتركون "77 عامًا" موجود في المستشفى بعد تعرضه لحادث، وبناء على ذلك، ألغيت مواعيد المحاكمة المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين. محاكمة مارتن فينتركورن ولم ترغب المحكمة في الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث الذي وقع في منزل فينتركورون والحالة الصحية له.

ولا يزال غير واضح ما إذا كان ستستأنف المحاكمة ومتى.

وستصدر المحكمة بيانًا لاحقًا حول ما إذا كانت الأسباب الصحية ستؤدي إلى تأخير طويل الأمد للمحاكمة.