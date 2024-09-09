"بزيادات تصل لـ100 ألف جنيه".. طرح هيونداي النترا CN7 موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات هيونداي والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم الموافق التاسع من سبتمبر.

وشهدت القائمة الجديدة لأسعار سيارات هيونداي، والتي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منها طرح موديل 2025 من السيارة هيونداي النترا CN7 فيس ليفت التي تقدم بـ4 فئات من التجهيزات.

عدم توافر جميع فئات هيونداي النترا CN7 لدى الوكيل

ورغم تقديم موديل 2025 من السيارة السيدان هيونداي النترا CN7 فيس ليفت إلا أن جميع الفئات غير متاحة لدى الوكيل وفقاً للقائمة الجديدة.

وشهدت أسعار سيارات هيونداي النترا CN7 فيس ليفت موديل 2025 زيادات تصل إلى 100 ألف جنيه مقارنةً بموديل 2024.

ولم تشهد باقي أسعار سيارات هيونداي النترا AD موديل 2025 المجمعة محلياً وأكسنت RB موديل 2025 المجمعة محلياً وتوسان المستوردة أي زيادات جديدة.

واختفت من القائمة باقي طرازات هيونداي والتي يأتي في مقدمتها هيونداي كريتا، وهيونداي بايون.

أسعار سيارات هيونداي النترا CN7 موديل 2025

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين أسعار سيارات هيونداي النترا CN7 موديل 2025 وموديل 2024 بحسب القائمة الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي لعلامة هيونداي.

الفئة موديل 2024 موديل 2025 الزيادة SHADOW 1.300.000 1.375.000 75.000 BLAZE 1.450.000 1.530.000 80.000 REDLINE 1.620.000 1.700.000 80.000 BLACK DIAMOND 1.830.000 1.930.000 100.000

وينتمي طراز هيونداي النترا CN7 موديل 2025 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، ووفقًا للبيانات المعلنة عن وكيل هيونداى في مصر، تتسارع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2025 من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2025