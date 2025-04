كيت بلانشيت تعلن نيتها إعتزال التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح صادم لمحبيها حول العالم، كشفت النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، عن نيتها اعتزال التمثيل، مشيرةً إلى أنها "جادة تماماً" في اتخاذ هذا القرار بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من ثلاثة عقود، وقالت بلانشيت (55 عاماً) في مقابلة مع مجلة Radio Times البريطانية: "أشعر بتردّد حين أُعرّف نفسي كممثلة… لأني ببساطة سأعتزل.

عائلتي تظن أنني أمزح، لكنني جادة تماماً، فقد آن الأوان لفعل أشياء أخرى في حياتي".

ورغم أنها لم تحدد موعداً واضحاً لاعتزالها، إلا أن هذه التصريحات تُعد الأكثر حسمًا من النجمة الأسترالية، التي ألمحت سابقاً لرغبتها في التراجع عن الأضواء، معتبرة أن علاقتها بالتمثيل "علاقة حب تتقلّب بين الشغف والابتعاد"، ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه بلانشيت لخوض تجربة جديدة، عبر أول عرض إذاعي لها بعنوان The Fever، حيث تقدم مونولوجًا دراميًا مدته 90 دقيقة يُبث عبر إذاعة BBC Radio 4.

تُعتبر كيت بلانشيت واحدة من أبرز أيقونات الفن في عصرنا، وقد لمع نجمها في أفلام خالدة مثل The Lord of the Rings وBlue Jasmine وThe Aviator، ما رسّخ مكانتها كأحد أعمدة السينما العالمية.