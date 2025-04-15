ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة اللبنانية ريتا برصونا التي اشتهرت بمسلسل "غنوجة بيا" لإصابة.

وفي التفاصيل تعرضت برصونا لعضة من قطتها التي تربيها في منزلها سببت لبرصونا إلتهاب امتد لذراعها ما استدعى طلب دكتور جراح تجميل مختص باليد ليخلّصها مما تعرضت له.

وأجرت برصونا عملية جراحية، ثم طمأنت الجمهور على صحتها.

ونشرت ريتا فيديوهات وصور أوضحت فيها الامر وكتبت تعليقاً:"قبل العملية صورة وبعد العملية صورة. المهم خلصت عسلامة . شكرا لدعواتكن ما تخيلت عضة زغيرة تعملي كل هالعذاب واضطر اعمل عملية من وراها ." كما كتبت:"نتبهو من عضة القطة حتى ولو كانت قطة منزلية ,وأخذة ال vaccines ."

من ناحية أخرى حثت برصونا الجمهور على عدم الخوف من الحيوانات التي يربونها في المنزل لكن عليهم الحذر في التعامل.

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة " غنوجة بيا " ريتا برصونا تتعرض لإصابة : " ادعولي خايفة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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