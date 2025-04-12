تعرفوا إلى أبرز أفلام السينما العالمية التي تناولت عالم الفضاء ورواده

Apollo 13

Moon

Gravity

Interstellar

The Martian

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أبريل 2025 10:24 مساءً - يحتفل العالم اليوم 12 أبريل بـ، وبتلك المُناسبة نستعرض لكم أبرز الأفلام التي تم تقديمها بـعلى مدار السنوات الماضية، والتي استعرضت خلال أحداثها الرحلات البشرية إلى الفضاء.يعد فيلم " Apollo 13" واحداً من أبرز الأفلام السينمائية التي تناولت الرحلات البشرية إلى الفضاء، وجاءت أحداث الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حول رحلة سفينة الفضاء "أبوللو 13" للدوران حول القمر، والتي انطلقت عام 1970، وبالفعل حققت الرحلة هدفها بالفعل بالهبوط على سطح القمر، وقد لاقت الرحلة اهتماماً كبيراً حينها، إلا أن رواد الفضاء "لوفيل، خيسا، سويجرس" ظل مصيرهم مجهولاً، حيث واجهوا العديد من الأزمات، والتي جعلت عودتهم سالمين يتضاءل بشكل كبير.وقد تم عرض الفيلم عام 1995، وجسّد بطولته توم هانكس، بيل باكستون، كيفين بيكون، إد هاريس، والعديد من الفنانين، وجاء الفيلم من إخراج رون هوارد.كما يأتي فيلم "Moon" من أبرز الأفلام التي تناولت تعامل البشر مع الفضاء، وقد تم عرضه عام 2009، ودارت أحداثه حول شخص يُدعى "سام بيل"؛ يحصل على عقد لمدة ثلاث سنوات للعمل في مجال الصناعات القمرية، وتكمن وظيفته في العمل بإحدى القواعد القمرية، حيث يجمع ويُرسل المعدات والتجهيزات التي تصل من وإلى الأرض، وخلال ممارسته للعمل لا يوجد أي اتصال بشرى على الإطلاق، ويكون الاتصال فقط مع "جيرتى"؛ وهو الكمبيوتر المسؤول عن إدارة القاعدة ليظل طوال السنوات الثلاث من دون تواصل، مما يؤثر بشدة على عقل "سام"، ويبدأ في الإصابة بالهلوسة والجنون.وجاء الفيلم من إخراج دانكن جونز، وشارك في بطولته سام روكويل، كيفين سبيسي، دومينيك ماكليجت، بانديكت وونج.يستعرض فيلم " Gravity" حياة "ريان ستون" في أول مهمة لها بمكوك الفضاء، مع رائد فضاء مُخضرم يُدعى "مات كوالسكي"، وهو قائد للمكوك الفضائي في آخر رحلة له قبل تقاعده، إلا أن رحلة الفضاء الروتينية تتعرض لكوارث، ويتم تدمير المكوك، ليصبح كل من "كوالسكي وستون" وحدهما، ولا يمكنهما التواصل إلا مع بعضهما البعض فقط وهما في هذا الظلام الدامس، والصمت يُحيط بهما ويصم الآذان، ويخبرهما بأنهما فقدا أية صلة بالأرض، وأية فرصة للإنقاذ؛ لتستمر أحداث الفيلم في الفضاء المُرعب.وجسّد بطولة الفيلم كلٌّ من ساندرا بولوك، جورج كلوني، إد هاريس، وجاء الفيلم من إخراج ألفونسو كوارون.عام 2014، قدم المُخرج العالمي كريستوفر نولان فيلم Interstellar، والذي تدور أحداثه عقب انتشار الأتربة والأمراض في اﻷرض، والتي تتسبب في ضرب الموارد الطبيعية، ما يجعل البشر معرضين للفناء؛ بسبب نقص الطعام وانتشار الأوبئة، ولذلك يسعى مجموعة من المُستكشفين بقيادة رائد فضاء يُدعى "كوبر" إلى السفر في رحلة فضائية مجهولة؛ من خلال الثقب الدودي، من أجل البحث عن موطن وكوكب آخر يصلح للحياة؛ من أجل إنقاذ البشرية.وجاء الفيلم من بطولة ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي، جيسيكا شاستاين، مايكل كين، تيموثي شالاميت، والعديد من الفنانين.عام 2015، تم عرض فيلم " The Martian"، والذي دارت أحداثه حول مهمة بشرية على كوكب المريخ، والتي من خلالها يتم اعتبار رائد فضاء يُدعى "مارك واتني" في عداد الموتى، بعد تعرضه إلى عاصفة رهيبة دفعته بعيداً عن طاقمه، إلا أنه ينجو، ليجد نفسه وحيداً على كوكب ذي بيئة معادية، وبموارد قليلة، ولذلك يجب عليه الاعتماد على ما لديه من خبرة وذكاء، لكي يستمر على قيد الحياة، إلى أن يتمكن من بث رسالة إلى كوكب الأرض، وتصل إلى وكالة "ناسا" بأنه لا يزال حياً.ويأتي الفيلم من بطولة مات ديمون، كريستين ويج، شون بين، مايكل بينا، ومن إخراج ريدلي سكوت.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».