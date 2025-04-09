ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد السعدني عن تردده الكبير وخوفه من تجسيد شخصية "طارق" في مسلسل "لام شمسية"، مؤكداً أن الدور كان معقدًا وصعبًا لدرجة جعلته يعاني لفترة طويلة قبل أن يشعر بالارتباط بالشخصية، وخلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قال السعدني: "كنت مرعوب من الدور، وكل ما أقرأ حلقة أحس إن التردد جوايا بيزيد، مش عارف كريم الشناوي استحمل ده إزاي!"، مشيرًا إلى أن مخاوفه لم تكن من قضية العمل بل من عمق الشخصية نفسها، وأضاف: "أنا مش بقدر أقدم شخصية إلا لو حبيتها، ومع (طارق) مكنتش لاقي مدخل، لكنه في الآخر إنسان، بيغلط ويصيب، ولما فهمته واتكلمت كتير مع مريم نعوم وكريم الشناوي بدأت أحب الشخصية وأتعايش معاها".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني:" شخصية "طارق" في "لام شمسية" أخافتني وترددت كثيرًا قبل قبولها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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