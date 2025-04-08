شهيرة توجه هذه الرسالة لإبنها عمرو محمود ياسين

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية شهيرة رسالة لابنها الكاتب والممثل المصري عمرو محمود ياسين بعد نجاح مسلسل وتقابل حبيب.

شهيرة كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"حبيبي يا عمرو ربنا يخليك ليا يا رب يا مشرفني ورافع رأسي، زمان أبوك حاسس بيك وبنجاحك المشرف، يكفي إن الناس بتقولي تسلم تربيتك أنت وأبوه، الأخلاق أولا ثم الإنتاج الفني حتما النتيجة تكون إبداع يرضي الله والمجتمع.أنا اتعلمت في المعهد قدموا للناس ما ينفعهم في حياتهم ممزوجا بالترفيه المحبب، وأنت عندك الطبخة دي الحمدلله، ربنا يوفقك دايما ويرزقك الصحة والتوفيق في كل خطواتك."

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