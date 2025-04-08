الورود أكسسوار مميز يضيف للإطلالة رونقاً ربيعياً خاصاً

ميرنا وليد - بيروت - تجتاح موضة الورود موسم ربيع عام 2025 بشكل كبير وتظهر بالإطلالات بأشكال مختلفة.
نقشة الورود الكبير
الإطلالات بنقشة الورود ثلاثية الأبعاد تتصدر صيحات عام 2025، من فساتين البلايز، السراويل، التنانير، الجمبسوت، وغيرها من التصاميم المميّزة، تعطي لوك ربيعي كاجوال يويمة لافتة.
أكسسوارات الوردة الكبيرة
لإطلالات شيك وأنيقة في السهرات والحفلات، تعد الورود إضافة لا يمكنك غض النظر عنها، إن كانت مطرزة، أو على الخصر، العنق، الكتف، أو حتى في الخلف على الظهر.
قماش الدانتيل بالورود
الدانتيل المورد صيحة لافتة لهذا الموسم، إن كان كاشفاً أومبطناً وقد يعتمد بأسلوب فستان، بلايز، قمصان وغيرها من التصاميم.
أكسسوارات الورود
إن كانت في الحقائب أو الأحذية أو القبعات أو ربطات الشعر وغيرها.
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