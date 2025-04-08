وفاة كليم بيرك نجم فرقة 'بلوندي' بعد معركة طويلة مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - رحل عن عالمنا عازف الطبول في فرقة "بلوندي" الأميركية، كليم بيرك، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك وفقًا لبيان رسمي أصدرته الفرقة.



وذكرت فرقة "بلوندي" في بيانها: "كان كليم أكثر من مجرد عازف طبول؛ لقد كان نبض الفرقة. موهبته، طاقته، وحبه العميق للموسيقى كانت فريدة من نوعها، وكان له دور كبير في نجاحنا وموسيقانا".

وأضافت الفرقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: "تأثير كليم تجاوز فرقة بلوندي، حيث كان يُعرف بـ 'محارب الروك أند رول'، وقد عزف وتعاون مع العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الموسيقى مثل يوريثميكس، رامونز، بوب ديلان، بوب جيلدوف، إيغي بوب، جوان جيت، نانسي سيناترا، تشيكرد باست، ذا فليشتونز، وذا رومانتيكس". واختتم البيان: "لقد ترك كليم بصمة لا تمحى في كل مشروع شارك فيه، وكان له تأثير واسع في مجالات موسيقية متعددة على مدار عقود".