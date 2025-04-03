آمال ماهر.. تطرب عشاق خالد الفيصل في "ليلة دايم السيف"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أبريل 2025 11:57 مساءً - تألقت الفنانة آمال ماهر على مسرح عبادي الجوهر أرينا في ليلة استثنائية من الطرب الأصيل، ضمن الأمسية الفنية "ليلة دايم السيف" التي تحتفي بإبداعات الأمير الشاعر خالد الفيصل، بصوتها العذب الذي يجمع بين القوة والاحساس، مجددة بريق السلطنة التي طالما ميزت صوتها الفريد.

بفستان زهري هادئ، بعيد عن التكلف والبهرجة، و بصوت يحمل عبق النيل ورصانة الطرب العربي، وقفت آمال ماهر شامخة كعادتها، تحمل بين حنايا صوتها سحر الشرق وأصالة النغم، حيثُ أبدعت في أداء اللون الخليجي بإحساس صادق في أغنيتين من روائع خالد الفيصل، وهما "قسوة"، و "في غير الزمان" للملحن د. عبد الرب إدريس بإحساس يفيض بالشجن، لتؤكد أن الفن لغة تتجاوز الحدود، وأن الصوت الصادق يستطيع أن يجيد اللهجات ويتماهى مع ألحانها بامتياز.

وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي انسجم مع كل نغمة، امتزجت الأصوات بالتصفيق والهتافات التي عبّرت عن عشق المستمعين للطرب الأصيل، ليصبح المسرح ساحة للوجدان العربي في أبهى صوره.

في هذه الليلة التي جمعت بين الكلمة واللحن والصوت العذب، كان حضور آمال ماهر أشبه بلوحة فنية متكاملة أضفت عليها إحساسها العميق ورقي أدائها بصمة لا تُنسى.

أبرز نجوم أسبوع في حب خالد الفيصل

وشارك في هذا الحدث الفني الذي يأتي ضمن "أسبوع في حب خالد الفيصل" نخبة من أبرز نجوم الغناء العربي بجانب الفنانة آمال ماهر، من بينهم محمد عبده، أحلام، ماجد المهندس، طلال سلامة، نواف جبرتي، وعبادي الجوهر، حيثُ قدَم كل فنان مجموعة مختارة من أعماله تكريمًا لكلمات خالد الفيصل. وأحاطت هذه الأمسية بموسيقى أوركسترالية ضخمة بقيادة المايسترو وليد فايد، مع 60 عازفًا، في مشهد موسيقي استثنائي يعكس فخامة وروعة الفن العربي الأصيل، ليكون هذا الحفل محطة مضيئة في سجل الفعاليات الموسيقية الكبرى لهذا الموسم.

آمال ماهر من النجوم المُرشحين لجوائز Joy Awards 2025

وكانت آمال ماهر من ضمن الأسماء المُرشحة لجوائر عام 2025، كما جاءت في التطبيق المُخصص للتصويت لأبرز النجوم المُرشحين لجوائز Joy Awards 2025، وذلك في فئة أفضل مطربة عربية لعام 2024.

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