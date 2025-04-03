سامح حسين يعلن عن فيلمه الجديد "إستنساخ".. وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري سامح حسين عن عمله السينمائي الجديد بعنوان "استنساخ"، والمقرر طرحه في دور العرض المصرية يوم 9 نيسان الحالي، على أن يُعرض لاحقاً في عدد من الدول العربية، ونشر حسين البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه، مرفقًا بتعليق: "عندما تتداخل الحدود بين الواقع والخيال.

.. البوستر الرسمي لفيلم استنساخ".

الفيلم ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق، ويتناول قضايا معاصرة تتعلق بالتطورات التكنولوجية، خاصة تأثير الذكاء الإصطناعي ونظارات الواقع الافتراضي (VR) على مفاهيم الحياة والعلاقات، وذلك في إطار درامي مختلف. "استنساخ" من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين الفنانة هبة مجدي.

من جهة أخرى، كان سامح حسين قد أثار تفاعلاً كبيراً مؤخراً بعد تصريحات فهمها البعض على أنها دعوة لإلغاء الإجازات في الأعياد، الأمر الذي دفعه لتوضيح موقفه عبر منشور على منصة "إكس"، قال فيه: "الكلام عن إني بطالب بإلغاء الإجازات غير صحيح بالمرة... أنا زيي زيكم بحب الإجازة وبحب أشتغل".

وأضاف حسين: "كل الفكرة إني كنت بتمنى إن مناسبات الفرح في بلدنا تزيد، مش أكتر، وساعتها حتى لو زادت الأعياد مش لازم تكون كلها إجازات رسمية"، مؤكداً احترامه لقيمة العمل وحرصه على التوازن بين الراحة والإنتاج، ومشدداً على أن الإجازة نعمة حقيقية تعين الإنسان على مواصلة مشواره.