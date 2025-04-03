"كذبة أبريل" تتحول لكارثة إعلامية لمذيعة شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت المذيعة الأسترالية المقيمة في بريطانيا، جورجينا بيرنيت، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها إعلاناً وهمياً عن حملها، اتضح لاحقاً أنه مجرد "مزحة كذبة أبريل".

جورجينا، المعروفة بظهورها في برنامج "This Morning"، نشرت صورة على إنستغرام بدت فيها وكأنها حامل، ما دفع العديد من المتابعين إلى تصديق الأمر وتهنئتها، قبل أن تكتشف الجماهير أن الأمر مجرد خدعة.

لكن المزحة لم تمر بسلام، فقد وصفها كثيرون بـ"غير اللائقة" و"غير الحساسة"، خاصة تجاه النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة أو فقدان الحمل، التعليقات الغاضبة دفعت المذيعة لحذف المنشور سريعاً، ونشرت بدلاً منه تهنئة لقطها بمناسبة عيد ميلاده، في محاولة لتخفيف التوتر، إلا أن الإنتقادات إستمرت.

الجمعية الخيرية "تومي"، المختصة بدعم من فقدوا حملهم أو يواجهون صعوبة في الإنجاب، كانت قد نشرت تحذيراً قبل يوم كذبة أبريل من خطورة المزاح حول موضوع الحمل، مؤكدة أن هذه المزحات قد تعيد فتح جروح مؤلمة وتؤثر سلباً على من مرّوا بتجارب صعبة.

الواقعة فتحت نقاشاً أوسع حول مسؤولية الشخصيات العامة في المحتوى الذي يشاركونه، خاصة في ما يتعلق بمواضيع حساسة قد تؤثر على شريحة واسعة من الجمهور.