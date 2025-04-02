شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحى "فى يوم وليلة" يرفع شعار كامل العدد فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة مساء أمس الثلاثاء العرض المسرحي "في يوم وليلة"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي فى تمام التاسعة مساء على مسرح ميامي بوسط البلد.

الجدير بالذكر أن عرض "في يوم وليلة" رفع لافتة كامل العدد في يومه الأول، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، الناقد باسم صادق، و عدد من قيادات البيت الفني للمسرح وسط حضور جماهيري كبير.

عرض "في يوم وليلة" بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيى، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبد الله الشريف، استعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبد الستار.