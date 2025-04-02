شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: غادة عبد الرازق طاقة رهيبة ويوسف عمر ممثل شاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل العمل على مسلسل شباب امرأة الذى عرض ضمن دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث أكد: "أستاذة غادة عبد الرازق طاقة رهيبة جدا، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتاريخ كبير جدا، وهذا ساعدنا فى العمل معها، فى التمثيل تعطيكى من روحها وشخصيتها، وأدائها، وهذا يجبرك على أن تحاولى الوصول إليها أثناء التصوير".

وتابع أبو الروس قائلا: "أصبحت أنا ويوسف عمر أصدقاء من بعد مسلسل شباب امرأة، فهو شخص لذيذ، وممثل شاطر، وأمامه مستقبل مشرق، والنجم محمد محمود دمه خفيف جدا، وكاريزما رهيبة".

وأنهى أبو الروس تصريحاته عن مسلسل شباب امرأة مشيرا إلى: "كانت كواليس العمل ممتعة، ومن أعرب الأشياء التى فعلتها بهم، إننى قمت بتغيير أغنية الفرح فى الليلة التى سبقت التصوير تقريبا، وجعلت كل طاقم العمل يقومون بحفظها، وصورنا عليها فيديوهات تيك توك".

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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