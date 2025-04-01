ميغان ماركل تعلن خبراً هاماً عن علامتها التجارية.. ما التفاصيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت دوقة ساسكس ميغان ماركل عن إطلاق أول مجموعة رسمية من علامتها التجارية الجديدة “As Ever”، بعد أشهر من التحضير والعمل المتواصل، في خطوة تعكس شغفها بالابتكار وتقديم تجربة استثنائية للحياة اليومية.

وجاء الإعلان من خلال رسالة إلكترونية حملت عنوان “صُنع بحب” أرسلتها لمشتركي العلامة، حيث عبّرت ميغان عن حماسها قائلة: “منذ طفولتي وأنا أحلم بالارتقاء بلحظات الحياة اليومية، والآن أنا متحمسة جدًا لتقديم مجموعة As Ever لكم هذا الأسبوع”.

وأوضحت أن كل قطعة من المجموعة مستوحاة من تفاصيل حياتها اليومية، مثل شاي الزنجبيل بالليمون الذي تحضّره في منزلها، ومزيج الكريب الذي تستذكر من خلاله رحلتها إلى فرنسا في فترة الدراسة. وأضافت: “آمل أن تلمسوا في كل تفصيل ما بذلت من جهد وحب، وأن تجدوا فيها طريقة سهلة وهادفة لجعل حياتكم اليومية أكثر تميزاً”.

منتجات تحمل طابعاً شخصياً ومستداماً

وكانت ميغان قد طرحت في عام 2024 أول منتج من علامتها التجارية السابقة “American Riviera Orchard”، وهو مربى التوت، والذي أرسلته لأصدقائها كهدية تجريبية. وقد دعت في رسالتها الأخيرة إلى إعادة استخدام العبوات الزجاجية كهدايا أو مزهريات أو لحفظ الرسائل، في خطوة تعكس اهتمامها بالاستدامة.

تغيير الاسم من “American Riviera Orchard” إلى “As Ever”

وفي مفاجأة لجمهورها، أعلنت ميغان ماركل عن تغيير اسم علامتها التجارية قبل أيام من عرض سلسلتها الجديدة على “نتفلكس”، موضحة أنها اختارت الاسم الجديد “As Ever” ليعبّر عن شمولية رؤيتها بعيداً عن التقييد الجغرافي للاسم السابق المرتبط بمدينة سانتا باربرا.

وأكدت ماركل في مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، أنها أرادت لعلامتها أن تعكس شغفها القديم بالطهي، والبستنة، والحرف اليدوية، والذي كانت تشاركه منذ أيام مدونتها “The Tig” في 2014. وقالت: “هذا الفصل الجديد هو امتداد لما كان دائماً لغة حبي”.

عودة ميغان إلى شغفها القديم

مع انطلاقة علامتها الجديدة، تسعى دوقة ساسكس للعودة إلى جذورها وشغفها بالأشياء البسيطة التي تحمل قيمة إنسانية، إذ وصفت “As Ever” بأنها مشروع يدمج بين الفن، والتواصل، والذوق الشخصي، ويعكس تفاصيل يومية صنعتها بحب لتشاركها مع جمهورها.

وتعيش ميغان حالياً مع زوجها الأمير هاري وطفليهما في حي مونتيسيتو بمدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، والذي كان مصدر إلهام لاسم علامتها التجارية السابقة.