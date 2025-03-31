فستان زفاف ياسمين صبري يشعل السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت النجمة ياسمين صبري في مسلسل “الأميرة – ضل حيطة” شخصية “زينب”، الفتاة التي تقع ضحية لزوجها النرجسي، المحامي “أسامة” الذي قدم دوره النجم اللبناني نيكولا معوض.

وظهرت الممثلة المصرية خلال أحداث المسلسل بفستان زفاف أبيض مطرز يدوياً من تصميم أيمن لحموني، بتصميم مجسم من خامة التول المطرز بالكامل بالورود ودانتيل ومكشوف عند الأكتاف بقصّة ناعمة مع أكمام شفافة ومطرزة بالكامل، ومزود بذيل طويل من الساتان، بالإضافة إلى طرحة مزينة بالورود البيضاء

نالت إطلالتها الناعمة إعجاب الآلاف من المتابعات اللواتي حرصن على معرفة مصمم الفستان واختيار تصاميم مشابهة له، خاصة وأن التصميم أنيق يجمل بين الكلاسيكية والفختمة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة.

وحققت النجمة المصرية نجاحاً كبيراً بالمسلسل الذي كتبه محمد سيد بشير، وشاركت في بطولته وفاء عامر، وهالة فاخر، ومها نصار، وعابد عناني، وعزت زين، ونضال الشافعي، ومن إخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عبر 15 حلقة، ترصد مرحلة عامَيْن تقريباً من حياة بطلته “زينب”، الفتاة الجميلة التي تنتمي إلى أسرة متوسطة اجتماعياً، وتعمل في فروع محلات الملابس الكبرى، وتغرم بشاب وسيم بشخصية نرجسية.