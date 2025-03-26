دونالد ترامب يهاجم جورج كلوني .. ويصف الأخير بأنه ممثل من الدرجة الثانية

ميرنا وليد - بيروت - شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومًا لفظيًا على الممثل جورج كلوني، واصفًا إياه بأنه "ممثل من الدرجة الثانية" و"محلل سياسي فاشل"، وذلك ردًا على مقابلة أجراها كلوني ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS.
خلال المقابلة، أشار كلوني إلى أهمية دور الصحافة كسلطة رقابية، معبّرًا عن قلقه من تأثير بعض التوجهات التحريرية لمالكي المؤسسات الإعلامية، ومتطرّقًا إلى بعض التحديات القانونية التي واجهها الرئيس السابق دونالد ترامب مع عدد من الشبكات الإعلامية.
ترامب رد عبر منصة "تروث سوشيال"، مهاجمًا المقابلة ووصفها بأنها دعائية وموجهة، واعتبر استضافة كلوني دليلًا على فقدان البرنامج لمصداقيته، مضيفًا أن كلوني خذل بايدن ثم حاول دعم كامالا هاريس دون جدوى.
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