حلا شيحة تعلق على أحدث إطلالة لها من كندا.. هكذا ظهرت

حلا شيحة ترد على تعليقات المتابعين

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 01:25 صباحاً - شاركت النجمةجمهورها ومحبيها، أحدث ظهور لها وهي ترتدي الحجاب أثناء تواجدها في كندا، ووثقت هذا الظهور بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام"، معلقة: "في كل مكان"، إشارة منها إلى القطط التي كانت ترافقها في صورها.وتفاعل عدد كبير من متابعي حلا شيحة مع صورها، إذ عبروا عن رغبتهم في أن تستمر في ارتدائه، هذا الأمر نال على إعجابها لترد عليهم من خلال تعليق جاء كالتالي: "والله متشكرة جدا لكلامكم واصلي جدا و فهماكم جدا و طبعا بحب الحجاب جدا لأني بحب القران جدا و فاهمته و فاهمة معانيه و لما كنت 23 سنة و شفت رؤيا يوم القيامة و بعدها شفت اني بقرا سورة ياسين صحيت و بعدها لما قريت القران لأول مرة في حيايتي كل المعاني وصلت، و كل حاج في القران كلام ربنا واضحة وضوح الشمس".

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آخر أعمال حلا شيحة

كانت آخر المشاركات الفنية لـمن خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024، في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "مي" سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي "مختار أبو المجد" الفنان خالد النبوي، الذي توفيت زوجته تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث المسلسل، الذي يشارك به عدد آخر من النجوم، وهم: نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.كما كانت لـ حلا مشاركة سينمائية منذ 4 سنوات، وذلك من خلال فيلم "مش أنا" الذي ظهرت من خلاله بشخصية "جميلة" التي تربطها علاقة عاطفية ببطل العمل "حسن"، تامر حسني، الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من المواقف الصعبة والمحرجة، في حين يرفض كل من حوله تصديق حالته. وشارك في العمل عدد آخر من النجوم، وهم: سوسن بدر، ماجد الكدواني، إياد نصار، وآخرون، والعمل من إخراج سارة وفيق، ومن تأليف تامر حسني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».