جون سينا في شجار مثير بشوارع الدار البيضاء.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول عدد من المغاربة مقاطع فيديو لبطل المصارعة الحرة والممثل العالمي جون سينا وهو يخوض شجارا في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء، وكانت كاميرا المخرج سام هارغريف تواكب أداء النجم العالمي في فيلم “أكشن” جديد يحمل اسم “ماتشبوكس”.

وتعددت مقاطع الفيديو التي نشرتها صفحات مغربية على فيسبوك أو حسابات في منصة إكس، وركزت بعض المشاهد على حادثة سير تظهر فيه سيارة وهي تنقلب عند نفق في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، فيما مشهد آخر يظهر جون سينا وهو يخوض عراكا ويشهر مسدسه، أما المقطع الثالث الأكثر انتشارا هو تحيته لعدد من المعجبين وهو يمشي في بلاتو التصوير الطبيعي الذي هو عبارة عن شوارع المدينة المغربية.

ولم تتوقف مقاطع الفيديو التي تواكب تصوير الفيلم الجديد بمدينة الدار البيضاء إلى جانب مناطق أخرى مثل أرفود وصحراء مرزوكة (الجنوب الشرقي)، وبدت مشاهد أخرى لسينا وهو في وضعيات مختلفة أثناء الأداء، حيث يعكف المخرج سام هارغريف على تصوير مشاهد “الأكشن” الخاصة بنجم المصارعة الحرة، إلى حين استكمال باقي المشاهد التي تشارك فيها النجمتان جيسيكا بيل ودانيا غويرا.

فكرة الفيلم التي يفيد صناعه بأنها مستوحاة من لعبة تحمل العنوان نفسه “ماتشبوكس”، تحكي قصة أصدقاء قدامى يتّحدون من جديد لمواجهة كارثة عالمية، ويبحثون عن روابط صداقتهم القديمة خلال رحلتهم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن ميزانية الفيلم بلغت 75 مليون دولار، خصصت منها 15 مليون دولار لتصوير مشاهد المغرب.

وكان عدد من سكان العاصمة الاقتصادية قد استغربوا إغلاق نفق وعدد المعابر والشوارع في الدار البيضاء، وطرحوا علامات استفهام حول الأسباب التي تبين أنها فنية محضة تتعلق بتصوير مشاهد “أكشن” كبيرة شملت حتى أسطح بعض العمارات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طاقم الفيلم كان ذكيا في التعامل مع التوقيت، حيث اختار موعد الإفطار لإغلاق الشوارع والمحلات موضوع التصوير، خاصة مواقع تكون مأهولة في الدار البيضاء مثل “درب عمر” المعروف بنشاطه التجاري.

وسبق لمدينة الدار البيضاء أو “كازابلانكا” أن كانت مسرحا لأحداث عدة أفلام سواء “أكشن” أو غيرها من الانتاجات السينمائية من بينها فيلم توم كروز “مهمة مستحيلة”.