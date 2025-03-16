رامز جلال بإطلالة بتصميم غريب وهذا سعرها!

ميرنا وليد - بيروت - لفت الممثل ومقدم البرامج رامز جلال، الأنظار بإطلالته في الحلقة الماضية من برنامجه "رامز إيلون مصر" الذي يعرض حاليا في شهر رمضان.

واختار رامز كنزة بتصميم مختلف وغريب، غذ جاءت بالوان متععدة من رمادي وبرتقالي غامق، بينما جاءت الأكمام باللونين الأخضر والبنفسجي. وتم حياكة شكل جمجمة بيضاء من خامة الموهير على الكنزة، ما أعطاها طابعا غريبا.

والكنزة من تصميم العلامة التجارية ERL، ويصل سعرها إلى 520 يورو، أي ما يعادل 28 ألف و650 جنيه مصري.

كما اختار رامز لون شعر مختلف، إذ اختار اللون الأبيض والأصفر لشعره.

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