جنيفر غارنر تحسم جدل عودتها لطليقها بن أفليك… وموقف مفاجئ لجنيفر لوبيز.

قيل الكثير عن كيفيّة تطوّر العلاقة مرّة أخرى بين بن أفليك وزوجته السّابقة جنيفر غارنر بعد انفصال الممثّل وطلاقه من جنيفر لوبيز. لإفليك وغارنر ابنتان وولد مشترك (فيوليت البالغة من العمر تسعة عشر عامًا، وسيرافينا البالغة من العمر ستّة عشر عامًا، وصامويل البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا)، وهم نتاج زواجهما الّذي انتهى في عام ٢٠١٨.

الآن بعد أن أصبح أفليك قريبًا من زوجته السّابقة مرّة أخرى، الّتي هي في علاقة مع رجل الأعمال جون ميلر الّذي يتحمل منذ أشهر اقتراب أفليك بشكل متزايد من صديقته.

وأفادت التّقارير مؤخّرا أنّ أفليك عانق غارنر من الخصر خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما صموئيل في منتصف لعبة البينتبول، وهو الحدث الّذي رافقه صور الباباراتزي الّتي لم تترك مجالا للشكّ حول “تقاربهما” المتجدّد، لذلك تمّ استجواب “ميلر” على الفور حول آرائه في هذه المسألة.

وقد تردّدت إشاعات أيضا بأنّ ميلر أعطى غارنر إنذارًا نهائيًّا، لكن هذه المعلومات لم يتِم التأكّد منها أو على الأقلّ لم يتِم إثباتها. الدليل على ذلك هو التّسريب الأخير الّذي يشير إلى أن الثّنائي في غاية السّعادة، وهي حقيقة أمكن التّأكد منها بفضل سلسلة من الصّور الّتي ظهر فيها ميلر وغارنر وهما يسيران في غاية السّعادة في مركز برينتوود كانتري مارت للتّسوّق في لوس أنجلوس.

لقد أظهر كلاهما الحبّ، وهو الشّعور الّذي يبدو أنّه لم يتغيّر بفضل علاقتهما القويّة التي استمرّت سبع سنوات، والّتي لم يتمكن بن أفليك أو قربه من كسرها. ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مصدر قوله إن ميلر وغارنر “لا يزالان قريبَين للغاية ويبدو أنّ علاقتهما جيّدة جدًّا (…) لقد بدوا سعيدَين ومسترخيَين، كما لو كان زواجهما في أوجه. كانا يضحكان ويبتسمان. كانا حنونَين للغاية”.

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في السياق نفسه، أشار موقع Page Six، من خلال مصدر، إلى أنّ جنيفر لوبيز كانت غاضبة للغاية من صور بن أفليك وزوجته السّابقة جنيفر غارنر بعدما تمّ تصويرهما وهما يضحكان ويتعانقان أثناء احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما صموئيل الثالث عشر، وهو الأمر الذي “كان يدفعها إلى الجنون”. كما لفت المصدر إلى أنّ لوبيز تركّز بشكل كامل على حياتها ونموّها وسعادتها.

جنيفر لوبيز، توصلت إلى تسوية طلاق مع آفليك في كانون الثّاني/يناير ٢٠٢٥.