خالد يوسف يتوعد مشاهير بالملاحقة القانونية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المخرج خالد يوسف عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” منشوراً أثار به حالة من الجدل حيث أعلن من خلاله اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشخصيات العامة، متهماً إياهم بالتشهير والسبّ والقذف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خالد: “توجّهت للنيابة العامة ولوزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد أشخاص وفي صفحات على السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات (أكونتات) لأشخاص للأسف بعضهم شخصيات عامة… منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف… ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء… ومنهم من نشر أخباراً كاذبة واختلفت دوافعهم”.

وأضاف: “فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء ومنهم من كانت دوافعه هي الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه في جرائم وآخرين لا أعلم دوافعهم… كل هؤلاء سيكونون أمام جهات العدالة لأخذ حقي منهم والقصاص بالقانون”.

واختتم خالد يوسف منشوره بالقول: “وأحب أقول إني قررت منذ فترة وجيزة – وأعلنت حينها – أنني لن أسكت على أي تطاول حتى لو كان تعليق على بوست بعد صبري الطويل على الإساءات… المتطاولين والشتّامين الذين استغلوا هذا الصبر سيكون لهم العقاب بالقانون… أنا تقدّمت بهذه البلاغات في حدود ما وقع تحت نظري وبإذن الله أي إساءة ستقع عيني عليها سأتقدم ببلاغات ضد أصحابها… والصور المرفقة بالبوست بعض ممن تقدّمت ضدهم ببلاغات”.

ونشر خالد يوسف صوراً لصفحات الذين تقدّم ببلاغات ضدهم وقد تضمنت أسماء إعلاميين وفنانين وبلوغرات وشخصيات عامة.