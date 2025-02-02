شكرا لقرائتكم خبر عن أرزة على خمس منصات عالمية فى أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ يوم الثلاثاء المقبل عرض الفيلم المصري اللبناني أرزة على خمس منصات عالمية في أمريكا الشمالية، هيiTunes, Amazon : Google Play, Xbox, and Vudu، ليصبح الفيلم المصري الأول الذي يتم عرضه عبر هذه المنصات.

و كان الفيلم قد حصد خمسة جوائز في مهرجانات دولية مختلفة منذ بداية رحلة عرضه، منها جائزتان في مسابقة آفاق السينما العربية، الأولى جائزة أفضل ممثلة لبطلته دايموند بو عبود التي أكدت فخرها بفوز الفيلم بجائزة في يوم عيد الاستقلال اللبناني، وأهدت الجائزة لأسرة الفيلم وعائلتها.

وحصل الفيلم أيضا على جائزة السيناريو - جائزة يوسف شريف رزق الله.

وكان علي العربي المنتج المصري للفيلم المصري اللبناني أرزة المشارك في المسابقة العربية للدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد تبرع بجزء من حصته من الإيرادات.

وكان الفيلم قد اختارته لجنة ترشيح الفيلم الذي سيمثل لبنان في الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لتمثيل لبنان، مؤكدة أن هذا الترشيح تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.

الفيلم من إخراج ميرا شعير وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية‏ ambient light للمنتج على العربي، ومعه كل من فيصل شعير ولؤي خريش وزينة بدران ‏Executive producer وطارق النعمة، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.