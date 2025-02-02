شكرا لقرائتكم خبر عن ميشيل ميلاد يشارك فى بطولة مسلسل النص مع أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان ميشيل ميلاد في مسلسل "النص" مع الفنان أحمد أمين الذي تقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في 15 حلقة، وسيعرض 15 حلقة آخرين حيث بدأ ميشيل تصوير مشاهده فى العمل خلال الأيام الماضية.

مسلسل «النص» هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب «مذكرات نشال» للباحث التاريخي أيمن عثمان، ومن بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي ودنيا سامي وسمرعلام ودعاء حكم وعبدالرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عونى.

ومن إخراج حسام على وتأليف «ورشة ماجنم»، وإنتاج أروما مكون من 15 حلقة داخل السباق الرمضاني و15 حلقة خارج السباق الرمضانى بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وأمجد عابد ومحمد نصر وميشيل نبيل ووائل العونى وأنا بعمل شخصية اسمها كروان أفندى شغال فى مصلحة الترام.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.