بالصور- هبة نور تشبه الأميرات بفستان من توقيع طوني ورد

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية هبة نور في احدث إطلالتها على متابعيها عبر حسابها الرسمي من مشاركتها في حفل Joy Awards، حيث ظهرت بفستان بغاية الروعة، باللون الزهري، ذات تصميم خيالي بتفاصيل مبهرة من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، من دون اكمام سترابليس، و إعتمدت لشعرها تسريحة مناسبة للإطلالة، مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، شاركت الممثلة السورية هبة نور، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من أحدث إطلالاتها.

وظهرت هبة نور في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تستمتع بوقتها في أحد المطاعم في لبنان حيث مكان إقامتها.

وأطلت هبة نور في الصور بفستان جريء باللون البرتقالي، جاء بقصة طويلة، ومكشوف الصدر والظهر، مع شق جانبي طويل يكشف عن رجليها.

