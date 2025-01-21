جاكيت أحمد سعد الفرو تلفت الأنظار.. وسعرها خيالي

ميرنا وليد - بيروت - خطف الفنان المصري أحمد سعد، الأضواء في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أقيم مؤخراً في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وظهر أحمد سعد في الصور بإطلالة ملفتة، إذ ارتدى معطفاً أسود طويلاً من الفرو الصناعي، من تصميم العلامة التجارية "Prada"، ويصل سعره إلى 18 ألف يورو، أي ما يعادل 18,637 دولار.

واختار أحمد سعد مع المعطف، بنطلون أسود واسعاً، وانتعل حذاءً ضخماً بطراز Boat، كما تزين بعقد من الماس، بالإضافة إلى عقد ذهبي وحلق.

ولاقت إطلالة أحمد سعد في الحفل إعجاب العديد من متابعيه، الذين لفتوا إلى ذوقه الفريد في اختيار ملابسه.

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