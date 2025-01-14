مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن جوائز دورته الرابعة عشرة

السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان يعلن عن مبادرة جديدة

المخرجة عزة الحسيني توجّه الشكر لجميع المشاركين والداعمين للمهرجان

محافظ مدينة الأقصر: أعبّر عن سعادتي بوجود هذا الحشد الأفريقي الكبير

جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية

جوائز مسابقة أفلام الطلبة

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جوائز مسابقة الأفلام القصيرة

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جوائز الفيلم الطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 مساءً - أعلنعن جوائز دورته الرابعة عشرة، دورة الفنان نور الشريف، بحضور محافظ مدينة الأقصر، الذي شارك في توزيع الجوائز ومنحها للفائزين، مع رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان. وقدّم مراسم توزيع الجوائز الفنانة المصرية ياسمين الهواري، والمذيعة السودانية تسنيم رابح.وفي كلمته، أعلن السيناريسترئيس المهرجان عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز حضور الأفلام الأفريقية في القارة السمراء، المبادرة تدعو إلى تخصيص شاشة سينمائية في كلّ دولة أفريقية لعرض الأفلام الأفريقية فقط.وأكدأن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة؛ مشيراً إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيتقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس منظمة الوحدة الأفريقية لدعم المبادرة. كما سيكون بإمكان جميع المهرجانات والمنظمات الدولية، توقيع المبادرة طوال عام 2025. على أن تُقدَّم رسمياً لرئيس الاتحاد الأفريقي في ديسمبر من العام نفسه. وتعكس هذه الخطوة حرص مهرجان الأقصر على دعم السينما الأفريقية وتعزيز انتشارها؛ مما يسهم في إبراز الثقافة والإبداع الأفريقيين على مستوى القارة والعالم.ومن جانبها، أعربت المخرجةمدير المهرجان عن سعادتها البالغة بما حققه المهرجان على مدار أيام فعالياته. مشيرة إلى أننا نريد ختام هذه الدورة بإبراز البهجة والفرحة.وتابعت خلال كلمتها، أنه صادف إطلاق حفل الختام في دورته الـ14 يوم 14 يناير و14 رجب واكتمال القمر، وهو ما يتناسب مع شعار الدورة "السينما الأفريقية قمر 14". كما وجّهت الشكر إلى كلّ المشاركين والداعمين للمهرجان؛ فضلاً عن توجيه التحية إلى كلّ فريق العمل.قد يعجبكِ مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة: فرص وتحدياتوقال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر: أعتذر عن عدم حضوري حفل الافتتاح لظروف طارئة، وأعبّر عن سعادتي بوجود هذا الحشد الأفريقي الكبير من ضيوف المهرجان بـ مدينة الأقصر، وأوجّه الشكر إلى مؤسس ورئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة "عزة الحسيني". مشيراً إلى أهمية السينما وما تصنعه الفنون في الشعوب، وأن الفن والثقافة وجهان لعملة واحدة قادرة على تنمية العلاقات والصداقات بين جميع الدول الأفريقية. مشيراً إلى أنه وإن كنا ابتعدنا قليلاً في السابق عن الموضوع الأفريقي، إلا أننا في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" نحرص على إعادة هذا الترابط الهام، ونتمنى في العام القادم حضور كل دول أفريقيا في الدورة القادمة. بعد ذلك قام المحافظ بـ توزيع الجوائز والتكريمات بمشاركة رئيس ومدير المهرجان بالإضافة إلى أعضاء لجان التحكيم.شارك في دورة هذا العام 35 دولة أفريقية، وتنافس 65 فيلماً في مختلف المسابقات، وبدأ المهرجان بتقدُّم لجنة تحكيم وجوائز مسابقة مشروعات الفيلم التسجيلى الطويل، والتى تقدّم جوائز مالية ولوجيستية لدعم الفيلم التسجيلي، وتبلغ قيمتها (850) ألف جنيه؛ فقد زادت الشراكات وتجددت هذا العام مع الكثير من المؤسسات التي تدعم المشروعات التسجيلية الطويلة في مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج، وجاءت جوائز المشاريع الفائزة في مسابقة الأفلام الوثائقية كالتالي: فاز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 6000 دولار، فيلم جذور الذاكرة، للمخرجة مي الحسامي. والجائزة الثانية ذهبت إلى فيلم ذكريات آمنة، لسلمى سعد حلمي أمين، وبلغت قيمتها 4000 دولار. أما فيلم "بنات الجزيرة الخضراء" لروجينا طارق كمال الدين؛ فحصل على الجائزة الثالثة بقيمة "4000 دولار".كما حصل فيلم "ترميم" للمخرجة أميرة مرتضى، على جائزتين من مسابقة الأفلام الوثائقية بالمهرجان، وهما الجائزة الرابعة، والتي تبلغ قيمتها 3000 دولار، برعاية شركة أفلام مصر العالمية، والجائزة الخامسة وهي جائزة عينية تقدّر بساعات مونتاج لفيلم وثائقي طويل، بقيمة تعادل 2,000 دولار- برعاية فيلم هاوس. أما فيلم "هش" لسالي أبوباشا؛ فحصد الجائزة السادسة والأخيرة، وهي جائزة عينية تقدّر بـ"ساعات مكساج صوتي لفيلم وثائقي طويل"، بقيمة تعادل 2,000 دولار- برعاية حواديت فيلمز بالتعاون مع مهندس الصوت مصطفى شعبان.وتكوّنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من كلٍّ من: الكاتبة الفلسطينية ليالي بدر. محمد المنجي، منتج تنفيذي بقناة الجزيرة الوثائقية. والمخرج والمنتج شريف مندور. وشركاء المسابقة هم: أفلام مصر العالمية، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة 360، فيلم هاوس، ريد ستار، حواديت فيلمز.أما جوائز مسابقة أفلام الطلبة، والتي تكونت لجنة تحكيمها من: د. محمد شفيق، د. هشام جمال، د. منى الصبان؛ فجاءت كالتالي: تنويه خاص لفيلم (بيلعب في عبي)، ويتسلمها مخرج الفيلم أنطونيوس باسيلى. وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم (نبت الأرض)، ويتسلمها مخرج الفيلم محمد حامد سلامة. وجائزة تخصص في التصوير عن فيلم (اسمي دهب) للمصور وائل جازولى، ويتسلمها عنه طه عسكر. وجائزة أحسن فيلم (عيشة أهلك) للمخرج أحمد حامد، ويتسلمها عنه روان شوقي.يمكنك قراءة: الأقصر للسينما الأفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنةكما أعلنت مسابقة أفلام الدياسبورا الناقدة هالة الماوي عضو لجنة التحكيم، وفاز فيلم (ستيفي واندر) من غانا، وتسلمتها مخرجة الفيلم أكوسوا بوسيا.أما مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يترأسها الكاتب والسيناريست أحمد مراد من مصر. وأعضاء اللجنة، هم: الناقد عبدالكريم أوكريم من المغرب. والمخرج أمجد أبوالعلا من السودان. والفنان سالم دندو من موريتانيا. والناقد نجيب سانيا من السنغال. وجاءت الجوائز كالتالي: تنويه خاص للفيلم الموريتانى (والدك على الأرجح)، وتسلمها مخرج الفيلم سيدي محمد طلبة. وشهادة تقدير لفيلم (شيخة) المغرب، وتسلمتها مخرجة الفيلم زهوة راجي. وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم (تحميل) من تونس، وتسلمها مخرج الفيلم أنيس الأسود. وجائزة أحسن فيلم (جوابات) من السودان، إخراج على أحمد بابكر، وتسلمها السيد نقيب المهن السينمائية بالسودان، المخرج عبدالهادي محجوب.وفاز بجائزة رضوان الكاشف، والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين لأفضل فيلم يحمل هوية أفريقية، والتي أعلنها الفنان هشام منصور رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وذهبت لفيلم (رجل مات) من نيجيريا، وتسلمها مخرج الفيلم أوام أمكباأما جوائز الفيلم الطويل والتي تكوّنت لجنتها من: المخرج موسى سنا أبسا من السنغال، والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والسيناريست تامر حبيب من مصر، والممثلة أكوسوا بوسيا من غانا. وجاءت الجوائز كالتالي: تنويه لفيلم (مئة واثنا عشر) من توجو التسجيلي، يتسلمها مخرج الفيلم جويل ماماكا تشيدر. وحصل على جائزة أحسن ممثلة عن فيلم (عصفور جنة) من تونس، الفنانة أمل مناعي، وتسلمها مخرج الفيلم مراد شيخ. أما أحسن ممثل عن فيلم (ديسكو أفريكا) من مدغشقر، فاز بها الممثل باريس سامبو، وتسلمها مخرج الفيلم رزناتوونا لوك. وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم (د/ فانون) من الجزائر، ويتسلمها مخرج الفيلم عبدالنور زحزاح. أما أحسن فيلم ففاز بها (ديمبا) من السنغال، وتسلمها بطل الفيلم مامادو مبو.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 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