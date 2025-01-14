كيت ميدلتون تزور مرضى السرطان في المستشفى الذي تعالجت به

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 مساءً - كيت ميدلتون أميرة ويلز، توجهت صباح اليوم لزيارة مرضى السرطان في المستشفى الذي تعالجت فيه خلال العام الماضي، مستشفى رويال مارسدن في لندن، والذي تلقت به العلاج الكيميائي على مدار ما يقرب من 7 أشهر.

زيارة كيت ميدلتون لمرضى السرطان

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قامت كيت ميدلتون، 43 عاماً، بنزهة عامة في المستشفى، وحرَصت كيت على العودة له بعد الانتهاء من رحلة علاجها الكيميائي؛ لتقديم الشكر للفريق الطبي، والدعم للمرضى الذين يعانون ما عانت منه العام الماضي.

لم تقم الأميرة بالزيارة فقط لإظهار امتنانها للموظفين، ولكن أيضاً لتسليط الضوء على الرعاية التي يقدمها المستشفى لمرضى السرطان، وأظهرت الصور كيت وهي تتحدث مع المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، وتتبادل معهم التحية والضحك والعناق.

وقالت الأميرة خلال زيارتها: "إن العلاجات في المستشفى مختلفة جداً ومتنوّعة". وتحدثت عن شعورها بخصوص العودة إلى المستشفى بعد استكمال علاجها: "عندما دخلت من المدخل الأمامي للمستشفى وقمت بالعديد من الزيارات الهادئة والخاصة مع المرضى، تأثرت كثيراً، إنه في الواقع أمرٌ لطيف للغاية".



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أمير وأميرة ويلز رعاة للمستشفى

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جاءت زيارة الأميرة كيت للمستشفى أيضاً للإعلان عن القرار المشترك الذي اتخذته مع زوجها الأمير ويليام، وهو التعاون للعمل كرعاة للمستشفى.

وقد أعلن قصر كنسينغتون في لندن، اليوم، أن كيت وويليام أصبحا رعاة مشتركين لصندوق مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust، الذي يتبعه المستشفى.

ويرتبط الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عاماً، بعلاقة وثيقة مع مستشفى رويال مارسدن في لندن منذ سنوات طويلة؛ حيث تم تعيينه رئيساً شرفياً له في عام 2007، وهو الدَور الذي كانت تشغله في السابق والدته الراحلة الأميرة ديانا.

أميرة ويلز تقدّم الشكر عبْر إنستغرام

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ونشرت كيت ميدلتون عبْر حسابها المشترك مع الأمير ويليام على "إنستغرام"، صورة من زيارتها، ووثّقتها برسالة شكر مؤثرة، وعلّقت: "أردت أن أغتنم الفرصة لأتقدّم بالشكر إلى The Royal Marsden على الاعتناء بي بشكل جيد خلال العام الماضي. وأتوجّه بالشكر الجزيل لجميع أولئك الذين وقفوا بجانبي أنا وويليام. إن الرعاية والمشورة التي تلقيناها طوال فترة وجودي كمريضة كانت استثنائية".

وتابعت: "في دوري الجديد كراعي مشترك لـ The Royal Marsden، آمل أنه من خلال دعم الأبحاث الرائدة؛ قد نتمكن من إنقاذ العديد من الأرواح، والتغيير في تجرِبة جميع المتأثرين بهذا المرض".

وتابعت: "إنه لمن دواعي الارتياح أن أكون الآن في مرحلة الاستشفاء وأظل أركز على التعافي. كما يعلم أيّ شخص تم تشخيصه بالسرطان؛ فإن التكيُّف مع الوضع الطبيعي الجديد يستغرق وقتاً. ومع ذلك فإنني أتطلع إلى عام حافل بالإنجاز. هناك الكثير لنتطلع إليه. شكراً للجميع على دعمكم المستمر".

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أصداء إيجابية لزيارة كيت ميدلتون

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون: إن الهدف من هذه النزهة المفاجئة هو "إظهار كيت امتنانها للفريق الرائع" بالمركز الطبي. وكانت هذه أول مشاركة فردية لكيت في الأماكن العامة منذ بداية عام 2024 بعد تشخيص حالتها.

كما قالت السيدة كالي بالمر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust، عن زيارة كيت: "لقد تشرفنا بالترحيب بأميرة ويلز هذا الصباح، ويسعدنا أنها انضمت إلى أمير ويلز ليصبحا رعاة مشتركين لمركز السرطان المتخصص لدينا".

وتابعت بالمر في بيان: "نحن محظوظون للغاية لتلقي الرعاية الملكية؛ لأنها ملهمة للموظفين والمرضى، وتمكننا من تسليط الضوء على العمل المتميز الذي يقدّمه موظفونا كلّ يوم للمرضى وعائلاتهم".

يُذكر أنه تم افتتاح مستشفى رويال مارسدن عام 1851، وكان أول عيادة في العالم تخصص نفسها لتشخيص السرطان، وهو الآن مركز رائد عالمياً وله مواقع متعددة في لندن.



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