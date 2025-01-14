جيسيكا سيمبسون تعلن انفصالها عن إريك بعد زواج دام 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 مساءً - "الحياة قصيرة ابتسم بينما لايزال لديك أسنان". تعليق غامض كتبته الممثلة الأمريكية جيسيكا سيمبسون على صورة شخصية نشرتها منذ أسبوع عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مع تكهنات من الجمهور عن وجود مشكلة كبيرة بينها وبين زوجها وصديق عمرها إريك جونسون. الأخبار التي حسمتها سيمبسون صباح اليوم، وأكدت خبر انفصالها بعد زواج دام لسنوات طويلة، وقصة حب قوية، لم يتوقع مُحبوهما انتهائها.

انفصال جيسيكا سيمبسون وزوجها إريك جونسون

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صرحت المغنية والممثلة جيسيكا سيمبسون البالغة من العمر 44 عاماً، لمجلة PEOPLE عن تأثير انفصالها بعد زواج دام 10 سنوات، من زوجها لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، إريك جونسون 45 عاماً.

وقالت سيمبسون: "أنا وإريك نعيش الآن ونحن منفصلان، ونواجه لأول مرة موقفاً مؤلماً للغاية".

وتابعت: "أطفالنا يأتون في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو الأفضل بالنسبة لهم. نحن ممتنون لكلّ الحب والدعم الذي تلقيناه خلال الفترة الماضية، ونطلب من الجميع أن يقدّر الخصوصية التي نريدها الآن، وفي الأخير سنظل عائلة واحدة".

وكان هذا التصريح بمثابة تأكيد رسمي على الأخبار المتداوَلة، ولم تصرّح سيمبسون بأيّ شيء آخر حول الأمر، بينما لم يخرج إريك للتعليق على الانفصال حتى الآن.

ويُذكر أن جونسون شوهد من دون خاتم زواجه في نوفمبر الماضي. وفي الوقت نفسه تقريباً، قامت سيمبسون بالتشويق لعودتها إلى الموسيقى من خلال منشور على "إنستغرام"، كان عبارة عن صور لها في ستوديو التسجيل، وعلّقت على الصور قائلة: "في غرفة الموسيقى الخاصة بي في ناشفيل. هذه العودة بمثابة اعتذار لنفسي عن تحمُّل كلّ ما لا أستحقه".



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قصة حب وزواج دام لعشرة سنوات

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منذ أكثر من عشرة أعوام؛ تحديداً في يوليو 2014، سيمبسون وجونسون تزوّجا بعد أربع سنوات من الخطوبة، وأنجبا ثلاثة أطفال: ماكسويل درو، 12 عاماً، وآيس نوت، 11 عاماً، وبيردي ماي، 5 أعوام.

وكان الثنائي قد التقيا لأول مرة من خلال صديق مشترك في عام 2010، وتمت خِطبتهما في نوفمبر، بعد ستة أشهر من المواعدة.

وأقام الثنائي حفل زفاف ضخماً في مونتيسيتو، كاليفورنيا، بحضور أكثر من 250 ضيفاً، من بينهم مشاهير هوليوود من الممثلين والرياضيين.

وتعَد قصة حب الثنائي من أشهر قصص زواج المشاهير، وكانت سيمبسون قد صرّحت في لقاء سابق لها: "الحب الحقيقي لن يجعلك أبداً تشكك في نفسك. بفضل رفيق روحي إريك أصبحت قادرة على الحب بشغف ومن دون خوف من التعرُّض للأذى".

كما كشفت سيمبسون عن "احتضان" جونسون لحياتها المهنية، وقالت: "إنه يدعمني دائماً ويعرفني ويفهمني أكثر من أيّ شخص قابلته في حياتي".

وأشارت إلى أن علاقتهما كانت دائماً تبدو "سهلة"، وأنهما يحاولان دائماً "الحفاظ على الرومانسية بينهما، حتى مع وجود ثلاثة أطفال".

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