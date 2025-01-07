دنيا سمير غانم تكشف عن أجمل هدية تلقّتها من ابنتها.. مفاجأة مميّزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع انشغالها بتحضيرات مسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا”، ضمن فعاليات موسم الرياض، احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها في الرياض

وكشفت النجمة المصرية في لقاء مع برنامج “الملز” عن مفاجأة أعدها لها زوجها الاعلامي رامي رضوان وابنتهما كايلا بالتعاون مع فريق المسرحية، حيث جلبوا لها قالب حلوى للاحتفال بميلادها، مشيرة إلى أنها كانت قد نسيت عيد ميلادها تماماً بسبب انشغالها بالعمل.

وأشارت إلى أن أجمل هدية تلقتها بهذه المناسبة كانت عبارة عن “كارت” من تصميم ابنتها كايلا، مشيرة الى انها استغرقت ثلاثة أيام في إعداده وأضافت عليه الشوكولاتة التي تحبها دنيا.

وأضافت: “أنا بحب الحاجات البسيطة جدا، لو حد عايز يجيبلي هدية ويسعدني يجيبلي شوكولاتة، دي حاجة كبيرة جدا عندي”.

يذكر أن دنيا تقدم مسرحية “مكسرة الدنيا” في الرياض ويشاركها بطولتها محمد ثروت، سامي مغاوري، وآخرون. والمسرحية من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي. وقالت دنيا إنها قضت شهرين في البروفات لتحضير العمل، مؤكدة أن الجمهور أعجب بالعرض خلال الأيام الأولى.

من جهة ثانية، تستعد دنيا لعرض فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، كما تعود للسينما بفيلم “الجارداية” إلى جانب محمد ممدوح، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي. أما في موسم رمضان 2025، فتخوض دنيا السباق بمسلسل يحمل عنوان “عايشة الدور”، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، نفس فريق عمل المسرحية.