محمد العمروسي بأقوى ردّ على منتقدي زفافه من مي فاروق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سلسلة من الانتقادات والتعليقات القاسية، خرج الفنان محمد العمروسي عن صمته وردّ على منتقدي زفافه إلى الفنانة مي فاروق الذي احتفلا به الأسبوع الماضي.

ووجّه الممثل المصري رسالة مباشرة لكل من انتقد حفل زفافه من خلال منشور على “فيسبوك” كتب فيه: “فعلاً الفاضي يعمل قاضي، مجتمع بقى مريض لدرجة تخوّف. بس ده مش جديد عشان كده بنقول الذئاب تعوي والقافلة تسير مع احترامي للذئاب والله”.

وتفاعل الفنانون والجمهور مع منشور العمروسي بشكل واسع، وعلّق الفنان محمد رزق قائلاً: “روح أفرح مع مراتك ربنا يسعدكوا يا حبيبي. سيبك من الهري ولا تركز معاه… هي الناس خلاص بقى يصعب عليها تشوف حد مبسوط أو عاجبه حاله”.

ومن ثم نشر العمروسي صورة رومانسية من حفل زفافه تجمعه بعروسه مي فاروق وأرفقها بتعليق مقتضب كتب فيه “نصفي الحلو”، مع “إيموجي” لقلوب.

يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها إلى محمد العمروسي في 2 كانون الثاني/يناير الجاري بحضور عدد من النجوم وأولادها، وكانت الأجواء ممتعة ومليئة بالحب والسعادة.