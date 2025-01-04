فن ومشاهير

أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد يحتفلن بعيد ميلاد إلهام شاهين

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها داخل منزلها بحضور عدد من نجوم الفن والغناء منهم، أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد وليلى علوي وبشرى ومى عمر وباسم سمرة وإيهاب توفيق ومنة فضالي وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ورانيا فريد شوقي وزوجها ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ودرة ويسرا ولبلبة ودينا.

وكانت النجمة إلهام شاهين احتفلت أمس، بعيد ميلادها في أجواء عائلية، حيث شاركت صورة برفقة أفراد أسرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تواجد في الصورة برفقتها كل من شقيقيها أيمن وأمير شاهين وشقيقتها إيناس وابنتها الفنانة إلهام صفي الدين.

واحتفلت إلهام شاهين وسط أسرتها بتقطيع التورتة، وعلقت على الصورة قائلة: "انتم أجمل ما فى حياتى، أحلى لمة عيلة بالبيجامات بحبكم من كل قلبى، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، وكل سنة وإحنا مع بعض".

وكانت النجمة إلهام شاهين، أدت مناسك العمرة برفقة صديقتها النجمة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين، على هامش حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة والذى أقيم في جدة بالسعودية.

ومُنحت جائزة إنجاز العمر للنجمة السينما إلهام شاهين مؤخراً، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائى الدولى بالعراق وبعد حصولها على الجائزة قالت: "الفن لغة الإنسانية ويجعل كل الناس فى العالم أقرب إلى بعضهم البعض، آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم"، في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر".

منة شلبي ونبيلة عبيد
منة شلبي ونبيلة عبيد

 

ليلي علوي وبشري
ليلي علوي وبشري

 

بشري ورانيا فريد شوقي وزوجها
بشري ورانيا فريد شوقي وزوجها

 

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بشرى وسميرة سعيد

 

انغام وبشري
أنغام وبشري

 

ايهاب توفيق وانغام وبشري وباسم سمرة
إيهاب توفيق وأنغام وبشري وباسم سمرة

الهام شاهين ومنة فضالي ومي عمر وداليا مصطفي ووليد توفيق

إلهام شاهين ومنة فضالي ومي عمر وداليا مصطفى ووليد توفيق

 

الهام شاهين ولقاء الخميسي ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي
إلهام شاهين ولقاء الخميسي ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي

 

وليد توفيق وداليا مصطفي وبشري ومي عمر ومنة فضالي ولقاء الخميسي
وليد توفيق وداليا مصطفي وبشرى ومي عمر ومنة فضالي ولقاء الخميسي

 

باسم سمرة ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي ولقاء الخميسي وبشري وسلاف فواخرجي
باسم سمرة ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي ولقاء الخميسي وبشري وسلاف فواخرجي

 

الهام شاهين ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي
إلهام شاهين ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي

 

عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين
عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين

 

لبلبة ودينا ودرة ويسرا وانغام لويلى علوي فى عيد ميلاد الهام شاهين
لبلبة ودينا ودرة ويسرا وأنغام وليلى علوي فى عيد ميلاد إلهام شاهين

 

نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد الهام شاهين
نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد إلهام شاهين

 

انغام وايهاب توفيق يحتفلون بعيد ميلاد الهام شاهين
أنغام وإيهاب توفيق يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين

 

انغام ويسرا ووفاء عامر وسلاف فواخرجي وايهاب توفيق
أنغام ويسرا ووفاء عامر وسلاف فواخرجي وإيهاب توفيق

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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