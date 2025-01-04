أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد يحتفلن بعيد ميلاد إلهام شاهين

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها داخل منزلها بحضور عدد من نجوم الفن والغناء منهم، أنغام وسميرة سعيد ومنة شلبي ونبيلة عبيد وليلى علوي وبشرى ومى عمر وباسم سمرة وإيهاب توفيق ومنة فضالي وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ورانيا فريد شوقي وزوجها ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، ودرة ويسرا ولبلبة ودينا.

وكانت النجمة إلهام شاهين احتفلت أمس، بعيد ميلادها في أجواء عائلية، حيث شاركت صورة برفقة أفراد أسرتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تواجد في الصورة برفقتها كل من شقيقيها أيمن وأمير شاهين وشقيقتها إيناس وابنتها الفنانة إلهام صفي الدين.

واحتفلت إلهام شاهين وسط أسرتها بتقطيع التورتة، وعلقت على الصورة قائلة: "انتم أجمل ما فى حياتى، أحلى لمة عيلة بالبيجامات بحبكم من كل قلبى، ربنا يحافظ عليكم ويارب ما يقطع لنا عادة، وكل سنة وإحنا مع بعض".

وكانت النجمة إلهام شاهين، أدت مناسك العمرة برفقة صديقتها النجمة يسرا وشقيقها الفنان أمير شاهين، على هامش حضورهم فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة والذى أقيم في جدة بالسعودية.

ومُنحت جائزة إنجاز العمر للنجمة السينما إلهام شاهين مؤخراً، خلال فعاليات مهرجان دهوك السينمائى الدولى بالعراق وبعد حصولها على الجائزة قالت: "الفن لغة الإنسانية ويجعل كل الناس فى العالم أقرب إلى بعضهم البعض، آمل أن ينتشر السلام والحب من خلال الفن في جميع أنحاء العالم"، في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الحادي عشر".



منة شلبي ونبيلة عبيد



ليلي علوي وبشري



بشري ورانيا فريد شوقي وزوجها



بشرى وسميرة سعيد



أنغام وبشري



إيهاب توفيق وأنغام وبشري وباسم سمرة

إلهام شاهين ومنة فضالي ومي عمر وداليا مصطفى ووليد توفيق



إلهام شاهين ولقاء الخميسي ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي



وليد توفيق وداليا مصطفي وبشرى ومي عمر ومنة فضالي ولقاء الخميسي



باسم سمرة ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي ولقاء الخميسي وبشري وسلاف فواخرجي



إلهام شاهين ومي عمر ومنة فضالي وداليا مصطفي



عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين



لبلبة ودينا ودرة ويسرا وأنغام وليلى علوي فى عيد ميلاد إلهام شاهين



نجمات الفن يحتفلن بعيد ميلاد إلهام شاهين



أنغام وإيهاب توفيق يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين