بيومي فؤاد صعيدي في رمضان 2025 .. تعرفوا على تفاصيل مسلسله الجديد 

بيومي فؤاد يجسد دور صعيدي

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أبطال فيلم "المستريحة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - أعلن الفنانأنه يستعد لتجربة جديدة في الدراما من التليفزيونية من خلال مسلسل ""، خاصة وأنه سيجسد دور شخصية صعيدية مختلفة تماما عن أي شخصية قدمها من قبل.أكد بيومي فؤاد في أحدث لقاء مصور أجراه أنه سيبدأ تصوير مشاهد هذا العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للحاق بالموسم الرمضاني لعام 2025، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة في إطار دراما صعيدية تشويقيه، ويشارك في بطولة هذا العمل كل من أحمد خالد صالح وانتصار وهالة صدقي وحسن أبو الروس وجاري ترشيح باقي صناع العمل خلال الأيام القليلة القادمة قبل البدء في التصوير بشكل فعلي.الجدير بالذكر أن بيومي فؤاد احتفل خلال الأيام الماضية بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "المستريحة"، وشهد العرض حضور صناع العمل بالإضافة لعدد كبير من صناع الفن في مصر.فيلم "المستريحة" من بطولة: ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتجدد ليلى علوي في الفيلم التعاون مع الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".وتدور قصة الفيلم حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

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