نذير غليون ينشر صوراً له مع عبد المحسن النمر من كواليس خريف القلب وهذا ما قاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 02:48 مساءً - نشر الفنان نذير غليون صورة جمعته مع الفنان عبد المحسن النمر، وهي من كواليس أول مسلسل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية بعنوان " خريف القلب " والتي تقع أحداثه في 90 حلقة.

وعلق على الصور وكتب " من بروڤات حلقة اليوم بتمنى تعجبكم الحلقة".

كما نشر قبل أيام أيضاً فيديو للفنان عبد المحسن النمر وكتب " من أمتع اللحظات مع الغالي جداً بو بدر الحبيب".

كما نشر صوراً من كواليس العمل برفقة الفنانة إلهام علي وكتب " صور من كواليس حلقة اليوم مع الرائعة والصديقة النجمة إلهام علي وصلت بالوقت المناسب ".

مسلسل "خريف القلب"

ويعد مسلسل " خريف القلب" هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث التي تحصل الكثير من المفاجآت بها.

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، وإلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، فاطمة الشريف بالإضافة إلى آخرين.

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