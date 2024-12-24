ريم أرحمة تُوثِّق كواليس مسلسل للمعاريس فقط وتوجه رسالة للمشاركين به

ريم أرحمة توجه رسالة للمشاركين في مسلسل للمعاريس فقط

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"البث: خاطف من نوع آخر" أحدث أعمال ريم أرحمة الدرامية

" البيت الملعون" عمل درامي سابق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - حجزت الفنانةمقعداً لها في المارثون الدرامي الرمضاني المنتظر 2025، من خلال مشاركتها في مسلسل "" برفقة كوكبة من نجوم الخليج منهم هيا عبدالسلام والتي تشارك في إخراجه برفقة لولوة عبدالسلام، ويشارك في بطولة العمل أيضاً بشارالشطي، فؤاد علي، ميثم بدر، غادةالكندري، شيماء قمبر، أحمدالسداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، والعمل من تأليف علياءالكاظمي .وجاءت الرسائل التي وجهتها ريم أرحمة للمشاركين والقائمين على هذا المسلسل، كاشفة عن مدى سعادتها بهذا العمل، إذ نشرت صورة من الكواليس عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت بالقول: "شكراً منتجنا فؤاد علي على كل شيء قدمته لهذا العمل عشان يطلع بمستوى يليق بالجميع وشكراً لمخرجتنا وعشرة العمر الحبيبة هيا عبدالسلام على فنك وذوقك وحبك لشغلك شكراً لولوة عبدالسلام ونعم الصديقة والأخت.. والشكر موصول لكل شخص اجتهد وتعب وعطى من وقته عشان ننجح أحبكم".وتجدر الإشارة، بأن الفنانة ريم أرحمة ستكون حاضرةً في دراما رمضان 2025 بمسلسل آخر وهو "أفكار أمي" للنجمة حياة الفهد، والذي تم الانتهاء من كافة مشاهده ليخرج العمل رسمياً من بلاتوهات التصوير؛ انتظاراً لعرضه في المارثون الرمضاني.ومن الأعمال الدرامية التي تشارك بها ريم أرحمة وتنتظر عرضها على منصة "شاهد" هو مسلسل "البث: خاطف من نوع آخر"، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض والإثارة، حيث يتم اختطاف مجموعة على يد أحد الأشخاص المجهولين، وتتصاعد وتيرة الأحداث، والعمل من إخراج محمد سمير، ومن تأليف محمدالعنزي، وبدرالجزاف.يمكنكم قراءة.. بالصور ريم أرحمة تستعرض زيارتها إلى العلا وهذا ما قالتهوكان للفنانة ريم أرحمة مشاركة درامية سابقة من خلال مسلسل "" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه بسبب نسب المشاهدات المرتفعة، إذ جاءت حبكته الدرامية في إطار من الرعب الذي تتخله أحداث مثير إثر حادث فاجع، تضطر بسببه "رزان" هدى حسين وولداها للاختباء في منزل قديم غامض، وشارك به عدد من النجوم وهم: خالد أمين، ريم أرحمة، سينتيا صموئيل، باسم مغنية، وآخرون. والعمل من تأليف نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة.

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