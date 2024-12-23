موعد الحفل الاستثنائي لعبادي الجوهر بالكويت بعد غيابه عن إقامة الحفلات لعامين فيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يستعد الجمهور الكويتي لحضور ليلة طربية مميزة لأسطورة الطرب الخليجي الفنان عبادي الجوهر وذلك يوم 27 ديسمبر 2024 على المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، ويحمل الحفل عنوان "عبادي وعوده"، وهو من تنظيم شركة "ايفنتكوم" وإشراف فني من شركة "روتانا"، وفي هذه الحفلة الاستثنائية يعود الجوهر للغناء في الكويت بعد غياب دام عامين حيث كانت آخر حفلاته هناك عام 2022.

وكان حساب الشركة المنظمة أعلن قبل يوم عن نفاد جميع تذاكر حفل عبادي وعوده، ونشر بوستر الحفل على أستوري حسابه على الإنستغرام.

تفاصيل حفل "عبادي وعوده"

أحمد سالم الهندي -الصورة من المركز الاعلامي لـ ايفنتكوم

فوز عبادي الجوهر بجائزة الموسيقى

بوستر حفل عبادي وعودة- الصورة المركز الاعلامي لـ ايفنتكوم

وعن تفاصيل حفل "وعوده" قال الرئيس التنفيذي لشركة "ايفنتكوم" المنتج أحمد سالم الهندي: "إن المطرب الكبير عبادي الجوهر أحد أعمدة الموسيقى السعودية والعربية، ويسعدنا تكرار التعاون معه مرتين خلال هذا الشهر، فالمرة الأولى كانت يوم 5 ديسمبر2024، ضمن جلسات موسم الرياض في نسخته الخامسة، والحمد لله حقق الحفل نجاحاً كبيراً، والمرة الثانية ستكون في الكويت وتحديداً في "المسرح الوطني " بمركز جابر الأحمد الثقافي من خلال حفل "وعوده" حيث يأخذ أخطبوط العود جمهوره في رحلة عبر الزمن، من خلال تقديمه لأجمل أعماله الفنية التي شكلت بصمة لا تُمحى في تاريخ الأغنية الخليجية، وتُعد هذه الحفلة فرصة مثالية لمحبي الفن الأصيل للاستمتاع بأداء استثنائي في أجواء مفعمة بالرقي والإبداع من خلال مسرح مجهز بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية، ما يضمن تجربة ممتعة لجميع الحاضرين، مع تصميمه الفخم وأجوائه الراقية، التي تضفي على الحفل رونقاً خاصاً، وسيصاحب الفنان عبادي الجوهر فرقة موسيقية بقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد.هذا وقد فاز الفنانمؤخراً بجائزة الموسيقى ضمن الدورة الرابعة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية التابعة لوزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية.

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