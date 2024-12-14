تامر حسني ونانسي عجرم في دبي وإليسا في لبنان.. أبرز حفلات النجوم في رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - مع انتهاء العام الجاري واستقبال عام جديد يحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع جمهورهم ومحبيهم في حفلات مميزة في مختف بلدان الوطن العربي، وإليكم أبرز حفلات النجوم مع جمهورهم.
نانسي تحمس الجمهور لحفلها مع تامر حسنيكشفت نانسي عجرم عن حفلها لاستقبال العام الجديد في دبي برفقه تامر حسني، وحمست الجمهور لهذا الحفل من خلال منشور عبر إنستغرام كتبت عليه تعليقاً قالت فيه: "سوا رح نستقبل السنة الجديدة بدبي ليلة كلها موسيقى وفرح بتجمعنا. ناطرتكن لنقضي سوا أجمل الأوقات، ونعمل أحلى حفلة".
https://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إليسا في لبنانالفنانة إليسا قررت أن تحتفل بالعام الجديد في بلدها لبنان الذي عانى من عدة أزمات خلال عام 2024، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي سيُقام يوم 28 ديسمبر الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة: "دعونا نبدأ العد التنازلي لعام 2025..انضموا إلينا في 28 ديسمبر للاحتفال معاً في بيروت، أنا سعيدة جداً بوجودي معكم مرة أخرى".
https://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل كبير في الإمارات ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد يوم 28 ديسمبر الجاري، وكان لافت للانتباه أنه تم الترويج للحفل بشكلٍ كبير على مدار الفترة الماضية، وتم طرح التذاكر للبيع في أكتوبر الماضي.
https://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فستتواجد مع جمهورها في حفل ليلة رأس السنة على مسرح أوبرا دبي، وذلك يوم 29 ديسمبر الجاري.
وائل جسار ورامي صبري في مصرالفنان وائل جسار سيحيى حفل رأس السنة في مصر، وحمَّس الجمهور للحفل عبر السوشيال ميديا، وقام بمشاركة البوستر الترويجي للحفل وكتب تعليقاً قال فيه: "استنوني بحفلة راس السنة بتاريخ 31 ديسمبر بفندق سميراميس القاهرة لنحتفل بالسنة الجديدة كونو كتار".
https://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفنان رامي صبري قرر أن يحيى حفل رأس السنة في مصر، ونشر عبر حسابه على إنستغرام بوستر الحفل وكتب قائلاً: "مستنيكم في حفل راس السنة بفندق كونكورد السلام القاهره عشان نحتفل بليلة رأس السنة مع بعض..سنة جديدة على الجميع".
https://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».