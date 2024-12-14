تامر حسني ونانسي عجرم في دبي وإليسا في لبنان.. أبرز حفلات النجوم في رأس السنة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - مع انتهاء العام الجاري واستقبال عام جديد يحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال مع جمهورهم ومحبيهم في حفلات مميزة في مختف بلدان الوطن العربي، وإليكم أبرز حفلات النجوم مع جمهورهم.

نانسي تحمس الجمهور لحفلها مع تامر حسني

https://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDaV2jzM6VO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إليسا في لبنان

https://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDUr3pCMyxv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كشفت نانسي عجرم عن حفلها لاستقبال العام الجديد في دبي برفقه، وحمست الجمهور لهذا الحفل من خلال منشور عبر إنستغرام كتبت عليه تعليقاً قالت فيه: "سوا رح نستقبل السنة الجديدة بدبي ليلة كلها موسيقى وفرح بتجمعنا. ناطرتكن لنقضي سوا أجمل الأوقات، ونعمل أحلى حفلة".الفنانةقررت أن تحتفل بالعام الجديد في بلدها لبنان الذي عانى من عدة أزمات خلال عام 2024، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل الذي سيُقام يوم 28 ديسمبر الجاري، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة: "دعونا نبدأ العد التنازلي لعام 2025..انضموا إلينا في 28 ديسمبر للاحتفال معاً في بيروت، أنا سعيدة جداً بوجودي معكم مرة أخرى".

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل كبير في الإمارات ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد يوم 28 ديسمبر الجاري، وكان لافت للانتباه أنه تم الترويج للحفل بشكلٍ كبير على مدار الفترة الماضية، وتم طرح التذاكر للبيع في أكتوبر الماضي.

https://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBRSAiDt7hD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم فستتواجد مع جمهورها في حفل ليلة رأس السنة على مسرح أوبرا دبي، وذلك يوم 29 ديسمبر الجاري.

وائل جسار ورامي صبري في مصر

https://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDjUkEuoBB7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الفنان وائل جسار سيحيى حفل رأس السنة في مصر، وحمَّس الجمهور للحفل عبر السوشيال ميديا، وقام بمشاركة البوستر الترويجي للحفل وكتب تعليقاً قال فيه: "استنوني بحفلة راس السنة بتاريخ 31 ديسمبر بفندق سميراميس القاهرة لنحتفل بالسنة الجديدة كونو كتار".

الفنان رامي صبري قرر أن يحيى حفل رأس السنة في مصر، ونشر عبر حسابه على إنستغرام بوستر الحفل وكتب قائلاً: "مستنيكم في حفل راس السنة بفندق كونكورد السلام القاهره عشان نحتفل بليلة رأس السنة مع بعض..سنة جديدة على الجميع".

https://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDU9yGBOfch/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».