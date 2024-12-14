برفقة بهاء سلطان.. لقطات تصدرت الترند من حفل أحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أُقيم ليلة أمس حفل "أساطير الطرب" ضمن فعاليات "موسم الكويت" في قاعة أرينا، وجمع الحفل 3 من أجمل الأصوات العربية وهم بهاء سلطان، أحمد سعد، وآدم.

كانت بداية الحفل مع الفنان بهاء سلطان الذي أشعل حماس الحضور بمجموعة مميزة من أغانيه الشهيرة التي يحبها الجمهور، وبعدها صعد أحمد سعد على المسرح ليبدأ واحدة من أهم فقرات الحفل.

لقطات من الحفل

قدم أحمد سعد خلال الحفل عدداً من الأغاني أبرزها "سكوت سكوت"، "وسع وسع"، و"سبب فرحتي"، ثم استمر بإشعال الأجواء مع "سيرينا يا دنيا"، "اليوم الحلو"، و"عليكي عيون"، و"اختيارتي"، و"بحبك يا صاحبي".

وبعد انتهاء الحفل تم تداول عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة التي كشفت عن استمتاع الجمهور بهذا الحفل واستمتاعهم بأجوائه المميزة المليئة بالحماس والمرح، وتصدر الترند مقطع مصور من كواليس الحفل جمع بين أحمد سعد وبهاء سلطان كشف عن علاقة الثنائي القوية.

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أحمد سعد يفوز بجائزة بيلبورد

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الجدير بالذكر أن أغنية "سبب فرحتي" للفنانة السورية أصالة والفنان المصريفازت ضمن فئة أفضل ديو، في حفل توزيع جوائز بيلبورد، المُقام في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء الماضي 11 من ديسمبر في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي الأول"، خاصةً أن هذه الأغنية نالت إعجاب الكثير من الجمهور بعد سماعها وقت طرحها، وهي من كلمات الشاعر محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد، التي طُرحت بالتزامن مع احتفالات يوم الحب 2024.

أحمد سعد تصدر الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن عن عودته لزوجته السيدة علياء بسيوني بعد انفصالهما لمدة عام تقريباً، وحمس الجمهور أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لإقامة حفل زفاف خلال الأشهر المقبلة.

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