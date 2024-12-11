شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى ترددت في وجود المغنى جاى زى بالعرض الخاص لفيلم Mufasa: The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع " themirror"، أن شركة ديزني ترددت في السماح للمغنى العالمى جاي زي بحضور العرض الأول لفيلم Mufasa: The Lion King وسط مزاعم الاعتداء الجنسي الأخيرة.

ووفقًا لتقرير من موقع The Sun، زعم أحد المطلعين أنه بسبب التأثير الإيجابي القوي للمغنية العالمية بيونسيه في صناعة السينما، أقنعت ديزني بالسماح له بالانضمام.

وأكد المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه وفقا للموقع قائلا: "كان هناك تردد من جانب شركة ديزني فيما يتعلق بأفضل طريقة للتعامل مع الأمر بالنظر إلى الأحداث التي وقعت في الدعوى القضائية، ولكن في النهاية كان القرار بيد بيونسيه، لقد سمحوا لها بتحديد الطريقة التي تعتقد أنها الأفضل للتعامل مع الموقف، وهذا هو مدى ثقة ديزني بها وتقديرها لها".

وتابع المصدر مؤكدا: "والطريقة التي أرادت بيونسيه التعامل بها مع الأمر كانت الابتسام، وتشكيل جبهة موحدة تقف إلى جانب زوجها مع الاحتفال بابنتها".



بيونسيه وجاى زى وابنتهما

وذلك بعدما اتُهم المغنى العالمى جاي زي باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا منذ 24 عامًا إلى جانب زميله المغنى شون "ديدي" كومبس في دعوى مدنية، تم رفعها في أكتوبر الماضى.

تم اتهام زى البالغ من العمر 55 عامًا، واسمه القانوني شون كارتر، في دعوى مدنية رفعتها امرأة تم إطلاق اسم جين دو، وفقًا للشكوى المعدلة التي حصلت عليها موقع People، تزعم دو أنها تعرضت للاعتداء بعد أن تم نقلها بالسيارة إلى حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards في عام 2000.

تم رفع نفس الدعوى المدنية في الأصل في مدينة نيويورك في أكتوبر الماضى مع حذف أسماء اثنين من المشاهير وإدراج شون "ديدي" كومبس، 55 عامًا، كمدعى عليه فقط، وتم تقديم شكوى معدلة لـ إتهام كارتر.