أحدثهم رنا سماحة.. ثنائيات طاردتهم شائعات الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - بعد فترة من الصمت بدون أي تعليق من جانب الفنانة رنا سماحة بعد انتشار خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، قامت رنا مساء أمس، بالتوضيح بأنها لا تريد التعليق على أي خبر يخص حياتها الشخصية، وذلك حسب المنشور الذي قامت بنشره عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

لم تكن رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب أول الثنائيات الذين طاردتهم شائعات الانفصال، فقد سبقهم الكثير من المشاهير، وسوف نستعرض في هذا التقرير أبرز الثنائيات الذين طاردتهم تلك الشائعات.

رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الشخصية

شاركت رنا سماحة منشوراً عبر حسابها على "فيسبوك" عبرت من خلاله عن رفضها الحديث أو التعليق عن أخبار تخص حياتها الشخصية -دون توضيح ما هي تلك الأخبار- حيث قالت: "هاااام.. بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتي الشخصية أنا معنديش أي تعليق للسادة الإخوة الصحفيين"، وتابعت بأنها تحترم جميع الصحفيين، ولكن هذه رغبتها قائلة: "انتوا على راسي بس أنا معنديش أي تعليق.. ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

دائماً ما يتصدر اسم الثنائي الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم ترند مؤشرات البحث، وذلك بسبب تردد شائعات انفصالهما، وكان آخرها عندما انتحلت صفحة وهمية شخصية نانسي عجرم، واستخدمت صورها، وروجت هذه الصفحة للشائعة، التي انتشرت بشكلٍ مكثف.

وجاء في مضمون المنشور الزائف: "أعلن عن انفصالي رسمياً من فادي الهاشم، بعد تفكير طويل ولأسباب معينة وصلنا لهذا القرار، من الأفضل لي وإلو".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتشر شائعة طلاق نانسي عجرم وفادي الهاشم، فكثيراً ما ترددت هذه الشائعة، وحدثت أيضاً قبل نحو عامين، وتلتزم نانسي الصمت أمام هذه الشائعات، وتكتفي بنشر صور لعائلتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري

دائماً ما تحرص الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، على نشر مقاطع فيديو توثق علاقتهما ببعض وحالة الرومانسية التي يعيشها الثنائي، وهي خير دليل على قوة ومتانة علاقتهما الزوجية، التي يردّان من خلالها على أي شائعات تستهدف علاقتهما.

وقد رد مبارك الهاجري مؤخراً بطريقته الخاصة على الشائعة التي طالته بانفصاله عن زوجته الفنانة أحلام من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي "سناب شات"، وخلال مقطع الفيديو ظهر الثنائي يجلسان بجوار بعضهما البعض، ويمسك مبارك الهاجري بخصلة من شعر أحلام قائلاً: "تدرين هذه الخصلة من شعرك، حريم الدنيا كلها ما تعوضني فيك"؛ لترد أحلام بصراخ معبرة عن سعادتها بكلمات زوجها وتقوم بتقبيله.

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كما كتب سابقاً في فيديو قصير عبر حسابه "سناب شات"، قائلاً: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، الله يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم".

كما أكد الهاجري أنه وزوجته روح واحدة، حيث قال: "والله لا يغيِّر علينا إلا للأفضل، نسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره. ولا تصدقون أي شيء يُقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".

ومن جهتها ردت أحلام على الشائعات التي طالت علاقتها بزوجها مبارك الهاجري، وكتبت أحلام تعليقاً على فيديو للإعلامي عماد هواري يدافع فيه عنها وعن زوجها، حيث قالت: "أنا ومبارك مش فقط زوجين، أنا ومبارك أصدقاء بينا أشياء كثير حلوة ويكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك".

وأضافت أحلام: "وأنا طلبت منه ما ينزل أي شيء بخصوص هذا الموضوع لكن هو رفض قال لي كل شيء ولا أنتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا وما فيها، شكراً لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكراً لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".

واعرفوا بعد شائعات انفصالهما.. لحظات رومانسية جمعت أحلام بزوجها مبارك الهاجري

أصالة ترد شائعة انفصالها عن زوجها فائق حسن

أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن من الثنائيات التي طالتها شائعات الانفصال، وجاء رد أصالة على شائعات انفصالها عن زوجها بصورة رومانسية خلال تواجدهما وسط الأجواء الطبيعية، وكانت تُقبله معبرة عن حبها له، وكتبت تعليقاً على الصورة: "يادنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك".

وجاءت كلمات أصالة لأن زوجها داعم كبير لها ولأبنائها، وتحرص شام الذهبي مثل والدتها على التعبير عن علاقة الود والاحترام والمحبة التي تربطها بزوج والدتها.

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أحمد السقا وزوجته مها الصغير

أحمد السقا وزوجته مها الصغير من الثنائيات التي تتكرر دائماً معهم شائعات الانفصال، وكان آخرها عندما نفت الإعلامية مها الصغير الأنباء التي ترددت، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصالها عن زوجها النجم الكبير أحمد السقا، وذلك من خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة cbc، حيث أوضحت مها الصغير في الحلقة أن حديثها عن الطلاق في الحلقة السابقة من البرنامج والعلاقة غير الصحية بين بعض الأزواج، لم يكن مقصوداً به شخص معين؛ موضحة أن حديثها بعيد تماماً عن حياتها العائلية وزوجها الفنان أحمد السقا، ولكن ذلك في إطار المشاكل الاجتماعية والقضايا التي يتناولها البرنامج، مؤكدة أنها تحدثت سابقاً عن بعض صفحات السوشيال ميديا التي تأخذ بعض تصريحات المشاهير وتجتزئها وتبرزها، ولكن بشكلٍ خاطئ؛ قائلة: "حياتي الخاصة لا أفضّل تداولها في العلن وعلى المشاع؛ لأن هناك أطفالاً لديهم أصدقاء وزملاء من الممكن أن يتعرضوا للأذى".

ووجهت رسالة إلى كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "أتمنى من الجميع ألّا يروّج أحدٌ تصريحات على لساني لم أتفوّه بها، أو يتوقع أو يستنتج، بطلوا تعملوا تريندات على حساب حياة الناس الشخصية".

كما نشرت من خلال خاصية الـ"ستوري" عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، منشوراً يحتوي على: "سيقال عنك ما ليس فيك، وسيقال لك ما لا تحب، وأنك فعلت ما لم تفعل، ولن تجد مَن يدفع عنك الأذى؛ فلا تبتئس".

وكانت مها الصغير قد كشفت سابقاً من خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، أنها انفصلت عن أحمد السقا مرتين سراً؛ مشيرة إلى أن الطلاق الأول حدث بعد إنجاب أطفالهما الثلاثة، ثم عادت لعصمته وتجددت الخلافات بينهما وحدث الطلاق للمرة الثانية، ولكنهما تجاوزا الخلافات لاحقاً وتم ردها.

ومن جانبه، كان النجم أحمد السقا قد علّق على أنباء انفصاله عن زوجته في أحد اللقاءات؛ قائلاً: "أنباء انفصالي المتداوَلة، هي شائعة سخيفة ليس لها أيّ تفسير، ولا أملك أن أصفها سوى بأنها كذبة أبريل".

شائعات انفصال أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

كما وقع الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تحت طائلة شائعات الانفصال أيضاً، كان آخرها عند تعرضهما لتنبؤات ليلى عبد اللطيف بانفصالهما، وقد علّقا الثنائي وقتها على هذه التوقعات مسترشديْن بآية قرآنية، جاء فيها: "قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".

وقد أثيرت حالة من الجدل، حول انفصال الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، وذلك بعدما قامت الأخيرة بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها الرسمي على "إنستغرام" بشكلٍ مفاجئ، حيث فسر البعض ذلك بأن ذلك يُشير للانفصال أو وجود خلافات بينهما، وبدوره رفض الموسيقار هاني مهنا التعليق على الأنباء المتداولة طوال الساعات الماضية، قائلاً في حديثه لـ"الخليج 365" إنّ ابنته هنادي مهنا هي المنوطة بالحديث عن كلّ ما يخصها، خاصةً فيما يتعلق بحياتها الزوجية، وأنّه ليس لديه الحق في التحدث بهذا الأمر تماماً، واصفاً تلك الأنباء المتداولة بـ"التفاهات".

ورغم تصدّر اسم هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الترند، إلا أنهما دائماً يلتزمان الصمت، ولم يخرج أي منهما للجمهور لحسم تلك الأمور، والتي ربما تكون غير حقيقية، لاسيما أنها ليست المرة الأولى التي تُثار حولهما شائعات الانفصال.

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حسن الرداد وإيمي سمير غانم

بالرغم من حرص هذا الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم على عدم الحديث للصحف والمواقع الإلكترونية حول حياتهما الشخصية، انتشرت شائعة انفصالهما بشكلٍ كبير في وقتٍ سابق، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وكأنه حقيقة. وعلى إثر ذلك خرج حسن الرداد عن صمته ونفى الشائعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلاً: "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين... أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".

بسنت شوقي ومحمد فراج

وطال أيضاً الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج شائعات الانفصال منذ فترة، لترد وقتها بسنت شوقي على الشائعة، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهر فيها الثنائي وهما يقضيان أوقاتاً سعيدة على أحد الشواطئ، وعلقت:" كل سنة وانتوا طيبين... عيد سعيد علينا كلنا".

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وفاء الكيلاني وتيم حسن

من جهتها حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على الحضور مع زوجها النجم السوري تيم حسن منتدى الإعلام العربي في دبي؛ رداً من الثنائي على شائعات انفصالهما والتي تتردد من حين لآخر، وصرحت الإعلامية وفاء الكيلاني بالعديد من التصريحات الصحفية على هامش حضورها مع زوجها النجم السوري تيم حسن بمنتدى الإعلام العربي، مؤكدة أنها حاضرة المنتدى بصفة زوجة تيم حسن من أجل دعمه ومساندته، وذلك بعد مشاركته في ندوة أقيمت تحت عنوان "الدراما العربية بين المحلية والعالمية"، وأكدت أنها لا تهتم على الإطلاق بالشائعات التي تتردد حول انفصالها عن تيم حسن، مشيرة إلى أنهما يتعاملان مع مثل تلك الشائعات بالصمت.

كما أعربت وفاء الكيلاني عن رفضها لعرض حياتها الخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحفاظ على الخصوصية يعتبر أمراً هاماً بالنسبة لها ولزوجها.

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