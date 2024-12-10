نانسي عجرم وتامر حسني في أضخم حفل لرأس السنة في دبي بهذا الموعد

حفلات قادمة لـ الفنان تامر حسني

حفلات قادمة لـ الفنانة نانسي عجرم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - يستعد كلٌ من الفنانةوالفنانلإحياء أضخم حفل لرأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 31 من ديسمبر 2024. ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب: "أسطورة الشرقوملكة البوبيلتقيان في احتفال ضخم لليلة رأس السنة في دبي، عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية".يستعد الفنان تامر حسني في تاريخ 12 من ديسمبر 2024 لإحياء حفل في دولة الكويت على مسرح الأرينا.في حين ستحيي الفنانة نانسي عجرم مع الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً بـ3 من يناير 2025، وبتنظيم من شركة بنش مارك وضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة.

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