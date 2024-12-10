فن ومشاهير

نانسي عجرم وتامر حسني في أضخم حفل لرأس السنة في دبي بهذا الموعد

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - يستعد كلٌ من الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسني لإحياء أضخم حفل لرأس السنة في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة دبي، وذلك بتاريخ 31 من ديسمبر 2024. ونشر حساب روتانا لايف على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب: "أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان في احتفال ضخم لليلة رأس السنة في دبي، عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية".

حفلات قادمة لـ الفنان تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني في تاريخ 12 من ديسمبر 2024 لإحياء حفل في دولة الكويت على مسرح الأرينا.

حفلات قادمة لـ الفنانة نانسي عجرم

في حين ستحيي الفنانة نانسي عجرم مع الفنان رامي صبري حفلاً غنائياً بـ3 من يناير 2025، وبتنظيم من شركة بنش مارك وضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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