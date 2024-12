بعدسة الخليج 365 السجادة الحمراء لفيلم We Live in Time لأندرو غارفيلد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

السجادة الحمراء لفيلم أندرو غارفيلد

أندرو غارفيلد Andrew Garfield في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- الصورة خاصة لسيدتي تصوير: معتز الشافعي

أندرو غارفيلد وبيندكت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- الصورة خاصة لسيدتي تصوير: معتز الشافعي

أندرو غارفيلد وشارادها كابور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024- الصور خاصة لسيدتي تصوير: معتز الشافعي

جيرمي رينر في مهرجان البحر الأحمر السنيمائي 2024- الصورة خاصة لسيدتي تصوير: معتز الشافعي

قصة فيلم "we live in time"

جلسة حوارية لأندرو غارفيلد ضمن برنامج مواهب السوق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - أفلام عربية وعالمية من هوليوود وبوليوود وغيرها، تعرض ضمن فعاليات، بدورته الرابعة، الذي بدأت 5 ديسمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر، بحضور أبطالها وصناعها من فنانين عالميين، هذا بجانب عشرات الجلسات الحوارية وبرنامج مواهب السوق بحضور نجوم السينما العالمية للتحدث عن مستقبل صناعة السينما. واليوم حضر مجموعة من النجوم العالميين السجادة الحمراء للفيلم الأمريكي "We Live in Time" بطولة الفنان العالميقد ترغبين في معرفةأندرو غارفيلد نجاح سينمائي ومسرحي تشهد له الجوائزبدأ منذ قليل السجادة الحمراء لفيلم "We Live in Time" بحضور بطل الفيلم، أندرو غارفيلد، ومخرج الفيلم آدم أوكلاند.كما حرص على حضور السجادة الحمراء والعرض الخاص للفيلم، كل من؛ الممثل الشهير ومنتج الفيلم بيندكت كامبرباتش، والذي كان ضمن أول الحضور، والتقط الصور مع محمد التركي، مستشار مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والمنتج السينمائي، و كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.وحضرت نجمة بوليوود شرادها كابور، التي حلّت ضيفة صباح اليوم، في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.كما حضر أيضًا النجم جيريمي رينير، والتقط الصور على السجادة الحمراء مع بطل الفيلم"we live in time"، فيلم درامي رومانسي، من إخراج جون كراولي وسيناريو نيك باين، بطولة فلورنس بيو، وأندرو غارفيلد، ومن إنتاج بينديكت كامبرباش، وآدم اكلاند، وليا كلارك، وغي هيلي.عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في 6 سبتمبر 2024 وتم إصداره في الولايات المتحدة في 11 أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يتم إصداره في المملكة المتحدة في 1 يناير 2025. وحقق الفيلم منذ عرضه الأول 31 مليون دولار.وتدور أحداث الفيلم عن تعقيدات وتفاصيل سعيدة وحزينة بين الزوجين (أندرو غارفيلد وفلورنس بوغ) على مدار عقد من الزمن، الذي تشهد خلاله علاقتهم العاطفية صعودًا وهبوطًا.افتتحت سلسلة "ممثل تحت المجهر" ضمن برنامج مواهب السوق أولى جلساتها الحيّة، اليوم،مع النجمAndrew Garfield، حيث شارك رحلته المهنية ونصائحه الثمينة حول التمثيل والسينما.ويذكر أن هذه المشاركة الثانية لـAndrew Garfield على التوالي، حيث كان ضيفًا في الدورة السابقة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، في جلسة حوارية، استقبله الجمهور حينها بالتصفيق الحار فور دخوله قاعة الجلسة، بينما عبر النجم عن سعادته الكبيرة لوجوده في المهرجان والمشاركة فيه ليتعرف الجمهورالعربي أكثر عليه.قد ترغبين في معرفة برندان فريزر يتحدث عن السينما السعودية : قادرة على جذب الجمهور وتثقيفه وتنويره

