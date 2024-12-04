منة فضالي بجلسة تصوير بالفستان الأبيض.. وهكذا علقت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - ظهرت الفنانة منة فضالي مرتدية الفستان الأبيض في جلسة تصوير جديدة قامت بنشرها على حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

جلسة بالفستان الأبيض

ارتدت الفنانة منة فضالي الفستان الأبيض وسط ديكور كلاسيكي مليىء بالإضاءة الملونة، لتظهر وكأنها عروس ليلة زفافها، وعلقت منة على الصور قائلة:" تمسك بالأمل حتى آخر لحظة في حياتك، فالحياة مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة.

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منة فضالي تكرر تعاونها مع محمد سامي

منة فضالي كانت قد بدأت تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ويخرجه محمد سامي والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لتكرر تعاونها في العمل مع المخرج محمد سامي بعدما قدمت معه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار شعبي إجتماعي مشوق.



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منة فضالي في انتظار "أزمة ثقة"

وفى سياق متصل، تنتظر منة فضالي عرض مسلسل "أزمة ثقة" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد العمروسي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتناول الصراع الأسري بسبب المادة والنفوذ.

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