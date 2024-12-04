بريتني سبيرز تحتفل بيوم ميلادها على طريقتها الخاصة

العديد من الشائعات عن انتقال بريتني سبيرز للانتقال إلى المكسيك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - احتفلت الفنانة العالميةبيوم ميلادها والذي وافق 2 ديسمبر الماضي من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو أظهرت من خلاله بعض تفاصيل يومها.وعلقت بريتني سبيرز على مقطع الفيديو قائلة: " اليوم يوم ميلادي، أنا لن أكمل 43 سنة، أنا أحتفل بسنتي الخامسة هذا العام، وذاهبة إلى الروضة غداً".وبمقطع الفيديو علقت بريتني سبيرز عن انتقالها إلى المكسيك، حيث تحدثت عن عدم رضاها عن طريقة تصويرها في الإعلام، موضحة بأن المصورين دائماً ما يجعلون وجهها يبدو مختلفاً، وبهذا التصريح الذي قالته زادت الشائعات بأن المغنية قد تسعى وتفكر في الانتقال إلى المكسيك بشكل دائم.

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بريتني سبيرز تُعلن أنها عازبة بشكل رسمي

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ويأتي الاحتفال بيوم ميلاد بريتني سبيرز بعد إعلانها بشكل رسمي أنها أصبحت عازبة بعد فترة انتظارها لمدة 6 أشهر بعد انفصالها عن زوجها سام أسغاري في مايو الماضي، وكانت قد ذكرت بعض الوثائق القانونية اختلافات لا يمكن التوفيق بينهما كسبب للانفصال وفقاً لما جاء "TMZ".فيما قد ذكر مصدر لـ "People" بوقت انفصالهما تم بشكل ودي ولم يتم الطعن في عقد الزواج، كما أكد المصدر بأن بريتني سبيرز تواصل الاستمتاع بحرية أكبر وتستمر في المضي قدماً.وفي أكتوبر الماضي كانت قد شاركت بريتني سبيرز مقطع فيديو وهي ترقص مرتدية فستان زفافها، وعلقت على مقطع الفيديو: "اليوم الذي تزوجت فيه نفسي، أعيد نشره لأنه قد يبدو محرجاً أو غبياً، لكنني أعتقد أنه أروع شيء فعلته في حياتي".

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