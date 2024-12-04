العرض العربي الأول لـ شرق 12 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مواعيد عرض فيلم «شرق 12» بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

بوستر الفيلم- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - يفتتح مهرجانفعاليات دورته الرابعة يوم غد الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، ويشارك في هذه الدورة فيلم «شرق 12» للمخرجة هالة القوصي، ضمن برنامج "رؤى جديدة".من المقرر أن يعرض الفيلم في المهرجان يومي 6 و8 ديسمبر الجاري، حيث يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض العربي الأول للفيلم بعدما تم عرضه لأول مرة في فعالية نصف شهر المخرجين بالنسخة الـ77 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسيكون العرض بحضور المخرجة "هالة القوصي" ومدير التصوير "عبد السلام موسى".الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.

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فيلم "شرق 12"

ينتمي فيلم "شرق 12" لنوعية الكوميديا السوداء، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، وقد تم تصويره في 22 يوماً في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما، وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات، وتم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما، وتم مسحه رقمياً في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تمت أعمال الصوت النهائية في ستوديو دولبي أتموس في مدينة الإنتاج الإعلامي.يذكر أنهي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا، وقد أنتجت عدداً من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات ومعارض دولية.ويعد فيلم "شرق 12" فيلمها الروائي الثاني، حيث عرض فيلمها الأول زهرة الصبار للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي، وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».