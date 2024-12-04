هكذا أعلنت نجمة “أراب آيدول” حملها… شاهدوا بالصّور

شاركت الفنّانة المصريّة، كارمن سُليمان، جمورها فرحتها بانتظار مولودها الّثاني من زوجها الموسيقيّ مصطفى جاد.

بهذه المناسبة، نشرت “كارمن”، عبر “إنستغرام” أكثر من صورة مميّزة ودافئة من جلسة تصوير خاصّة بالمناسبة وكتبت: “الحمدلله عائلتنا ستصبح أكبر”.

جمهور كارمن وزملائها في الوسط الفنّيّ أبرزهم الفنّانتان بلقيس فتحي وماريتا الحلّاني والممثّلتان جميلة عوض وليلى أحمد زاهر، وجّهوا لها رسائل التّهنئة والدّعوات بأن يتمّم الله حملها على خير.

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نذكر أنّ كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد، رُزقا بابنهما الأوّل “زين” في العام ٢٠١٨ .