بيونسيه أهم نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين… إقرأ التّفاصيل

كان الكثيرون يتوقّعون هذا، إذ اختارت مجلة بيلبورد بيونسيه كأكبر نجمة بوب في القرن الحادي والعشرين.

إنّ هذا الإعلان، الذي جاء كجزء من سلسلة افتتاحيّة بدأت في أغسطس الفائت يسلّط الضّوء على مسيرة الفنّانة التي استمرّت خمسة وعشرين عامًا، والتي تركت بصمة لا تمحى على صياغة الموسيقى والثّقافة الشّعبيّة، وكان زوجها جاي زي يدعمها.

بالنّسبة إلى المجلّة، يعتمد اختيار بيونسيه في المركز الأوّل على التزامها المستمرّ بالابتكار والتّطور الفنّيّ والتّميّز. وقد وضع تأثيرها معيارًا سعى الفنّانون الآخرون إلى محاكاته على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية.

بيونسيه، المعترف بها باعتبارها الفنّانة الأكثر حصولًا على جوائز في تاريخ غراميّ، لديها رقم قياسي بـاثنَتي وعشرين جائزة. هذا العام، حصل ألبومها “كاوبوي كارتر” على أحد عشر ترشيحًا إضافيًّا، ممّا جعلها الفنّانة الأكثر ترشيحًا في تاريخ هذه الجوائز، بإجمالي تسع وتسعين إشارة.

على قوائم بيلبورد، تركت المغنّية أيضًا بصمتها على تسع أغنيات منفردة وصلت إلى المركز الأوّل في قائمة Hot 100 وأربع وعشرين دخلت المراكز العشرة الأولى. ألبومها الفردي الأوّل، Dangerously in Love، تصدّر قائمة Billboard 200 في عام ٢٠٠٣.

قبل مسيرتها الفرديّة، كانت بيونسيه تهيمن بالفعل على المخطّطات كعضو في فرقة Destiny’s Child، وهي واحدة من أنجح فرق الفتيات على الإطلاق. وهذا التّكريم ليس الأوّل لبيونسيه من قبل مجلّة بيلبورد، التي سبق أن منحتها لقب أكبر نجمة بوب لهذا العام في عامَي ٢٠٠٣ و٢٠١٤.

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ويكرّم مخطّط بيلبورد أيضًا شخصيّات بوب بارزة أخرى، إذ احتلّت تايلور سويفت المركز الثّاني وريهانا المركز الثّالث. ومن بين الفنّانين الآخرين في المراكز العشرة الأولى دريك وليدي غاغا وبريتني سبيرز وأديل وجاستن بيبر، في حين أنّ أسماء مثل باد باني وذا ويكند وكاتي بيري تكمّل بقيّة المراكز.