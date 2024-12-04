تسمية منطقة “ذا ڤينيو” بـ ” anb Arena”

أعلن يوم (الثلاثاء) عن حصول البنك العربي الوطني (ANB) على حقوق تسمية منطقة “ذا ڤينيو”، بحيث سيصبح اسمها “anb Arena” وذلك لمدة عام.

ووقع على منح حقوق التسمية سعادة الدكتور راكان الحارثي العضو المنتدب لشركة صلة، والأستاذ عبيد الرشيد المدير التنفيذي العضو المنتدب للبنك.

وكان “ذا ڤينيو” قد استضاف عدد من الفعاليات المميزة مثل بطولة كأس موسم الرياض للتنس، والتي جمعت ستة من أبرز الأسماء في عالم التنس حول العالم.

والعرض الأسطوري لمصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، حيث أقيمت واحدة من أرقى الليالي المليئة بنخبة الأزياء والفنانين، وصدحت فيه المغنية العالمية سيلين ديون بصوتها الساحر في إطلالة جاءت بعد غياب.

ومن الفعاليات المهمة أيضاً فعالية “الليلة اللاتينية” والتي وحد فيها البطل المكسيكي جيلبرتو “زوردو” راميريز ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لـWBO وWBA، بعد أن استطاع تحقيق الفوز على خصمه البريطاني كريس بيلام سميث .

كما ستستضيف “anb Arena” في يناير المقبل توزيع جوائز صناع الترفيه (Joy Awards)، الذي سيجمع المئات من نجوم الفن والسينما والرياضة والمؤثرين في حدث سنوي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.