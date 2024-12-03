أفلام ديسمبر 2024 ترفع شعار الكوميديا في مواجهة الرومانسية

فيلم "الحريفة" أول أفلام شهر ديسمبر

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كوميديا كريم محمود عبد العزيز في "الهنا اللي أنا فيه"

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ليلى علوي مستمرة فى الكوميديا مع "المستريحة"

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قصة رومانسية ثنائية في "بضع ساعات في يوم ما"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - أسابيع قليلة تفصلنا على انتهاء عام 2024 والذي كان عاماً حافلاً على المستوى السينمائي، سواء في عدد الأفلام التي تم عرضها على مدار العام وكذلك الإيرادات القياسية التي تم تحقيقها في شباك التذاكر ، ومع ختام العام تستقبل دور السينما آخر دفعة من الأفلام التي حجزت مكانها بالفعل للعرض خلال شهر ديسمبر ليكون لتكون هذه الأفلام مسك ختام العام.وأعلن صناع السينما عن طرح 4 أفلام رسمياً خلال شهر ديسمبر الجاري على أن تستمر عرض هذه الأفلام خلال احتفالات الكريسماس وموسم إجازة منتصف العام الدراسي 2025، حيث تتنافس 4 أفلام على شباك تذاكر نهاية العام، وتغلب على 3 أفلام من المنتظر عرضها الطابع الكوميدي في مواجهة الرومانسية المتواجدة في عمل واحد فقط.ينطلق فيلم "" رسمياً في دور السينما المصرية غداً الأربعاء 4 ديسمبر، حيث يتم تقديم جزء ثاني من فيلم "" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور القصة حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.يمكنكِ قراءة.. أفلام جديدة في طريقها إلى دور السينما قبل نهاية العامفيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" تدور أحداثه في اطار اجتماعى، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، كما انضمت لأسرة الفيلم نورين أبو سعدة ودونا إما."الهنا اللي أنا فيه" ثاني الأفلام التي حجزت مكانها رسمياً في دور العرض قبل نهاية العام الجاري، حيث ينطلق يوم 18 ديسمبر، ويعد من الأعمال المرتقبة من الجمهور لاعتماده علىالتي اعتاد الفنان كريم محمود عبد العزيز على تقديمها في أفلامه، إضافة إلى مشاركة الفنانين دينا الشربيني وياسمين رئيس في بطولة، وكشف برومو الفيلم عن مواقف كوميدية تجمع الأبطال.قد يهمك.. دينا الشربيني ضرة صديقتها ياسمين رئيس في الهنا اللي أنا فيه .. اعرفوا القصة!فيلم "" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه حول شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.تدخل الفنانة ليلى علوي المنافسات السينمائية قبل نهاية العام، خلال فيلم "" المقرر انطلاقه يوم 18 ديسمبر أيضاً، حيث ترفع شعار الكوميديا التي حققت بها ناجاحاً لاقتاً على خلال أعمالها الأخيرة التي قدمتها في السينما، ويشاركها في البطولة: بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري وعبدالرحمن ظاظا.فيلم "" من تأليف محمد عبد القوي، وأحمد أنور، وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي. وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاهيناز (ليلى علوي) أم لأربعة أبناء وتمارس عمليات النصب وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها الأربعة وذلك وسط مفارقات ومواقف كوميدية عديدة.اقرأي أيضاً.. ليلى علوي حاضرة بـ 4 أفلام فى صالات السينما خلال عام واحدحجز فيلم "" مكانه رسمياً في دور العرض يوم 26 ديسمبر ، حيث يخرج الفيلم إلى النور بعد سلسلة من التأجيلات استمرت لأكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم منذ 3 سنوات ولكن تم تأجيله أكثر من مرة لأمور تسويقية، والفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق أحداثه في إطارأجتماعي ليحافظ على تواجد الأفلام الرومانسية في السينما خلال الأشهر الأخيرة.تابعي المزيد.. كواليس خروج فيلم بضع ساعات في يوم ما إلى النورفيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويتناول الفيلم حياة مجموعة من الشباب، كل ثنائي بينهما قصة رومانسية خلال 8 ساعات.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»